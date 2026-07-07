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Джордж Уеа осъди расистките обиди към Мбапе

  • 7 юли 2026 | 21:16
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Обидите на расистка основа, насочени към френския национал Килиан Мбапе по време на Световно първенство, бяха осъдени от Джордж Уеа, ръководител на експертната група, защитаваща правата на футболистите във ФИФА.

Нападателят на Реал Мадрид стана обект на обидни коментари от страна на парагвайския сенатор Селест Амария, след като голът му от дузпа му елиминира южноамериканската страна от Мондиал 2026 миналата събота.

"Ние сме напълно солидарни с Килиан Мбапе и осъждаме тези обиди по най-категоричния възможен начин. Футболът винаги е бил игра на уважение и толерантност. Расизмът не е част от спорта. Това е престъпление", каза бившият нападател на Пари Сен Жермен и Милан Джордж Уеа.

Междувременно от ФИФА потвърдиха, че разследват още предполагаеми случаи на расизъм по време на Мондиал 2026, в които може да са замесени футболисти от различни отбори.

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Снимки: Imago

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