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  3. Парагвайски сенатор: Мбапе да внимава, вече пратихме Роналдиньо в затвора

Парагвайски сенатор: Мбапе да внимава, вече пратихме Роналдиньо в затвора

  • 7 юли 2026 | 18:47
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Полемиката около капитана на Франция Килиан Мбапе и парагвайския сенатор Селесте Амария се разраства. Всичко започна с расистко изявление на политика след мача между “петлите” и “гуараните” по адрес на нападателя, който на свой ред отговори с остра публикация в социалните мрежи.

Мбапе с остър отговор на расистките обиди от парагвайски сенатор
Мбапе с остър отговор на расистките обиди от парагвайски сенатор

Днес пък Амария предупреди Мбапе, припомняйки как преди няколко години бразилската легенда Роналдиньо беше арестуван в Парагвай заради фалшив паспорт. “Бих му казала да внимава с парагвайците. Вече тикнахме Роналдиньо в затвора заради фалшифициране. Така че не ме подценявай, мога да те съдя. Няма да толерирам твоята омразна реч. Нямаш идея коя съм, нито имаш правото да ме наричаш проклета жена, недостойна за позицията, която заемам. Ако не се отречеш от думите си, мога да предприема юридически действия срещу сексизъм”, заяви тя пред местни репортери.

Междувременно, външното правителство на Парагвай с официална позиция се разграничи от първото изказване на Амария, докато във Франция стартираха разследване по случая след изпратена жалба от страна на футболната федерация на страната.

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Снимки: Gettyimages

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