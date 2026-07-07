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  3. Прокуратурата се зае с обидите срещу Мбапе, до година затвор грози сенаторката

Прокуратурата се зае с обидите срещу Мбапе, до година затвор грози сенаторката

  • 7 юли 2026 | 18:29
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Парижката прокуратура образува разследване след жалба от Френската футболна федерация (ФФФ) относно расистките коментари на парагвайския сенатор Селесте Амария по адрес на Килиан Мбапе.

“На 7 юли 2026 г. Националният център за борба с омразата в интернет, който е част от прокуратурата в Париж, получи жалба от ФФФ. Тя е свързана с расистки публикации в социалната мрежа „Екс“ от 5 юли 2026 г., направени от парагвайския сенатор Селесте Амария по повод осминафиналния мач от Световното първенство през 2026 г. между Франция и Парагвай, завършил с победа 1:0 за „петлите“, се казва в официалното съобщение.

Прокуратурата в Париж незабавно започна разследване за утежнена форма на публична обида, основана на произход, етническа принадлежност, нация, раса или религия, както и за публично подбуждане към омраза или насилие по същите причини. Тези престъпления предвиждат наказание до една година лишаване от свобода и глоба в размер на 45 000 евро.

Освен това централната служба за борба с омразата в интернет е въвела наблюдение на потенциални расистки коментари онлайн по време на Световното първенство, за да може при необходимост да се започват разследвания възможно най-бързо.

„Този глупак дори не се е научил да пише. Вместо кърма е сукал кокосови орехи, а най-образованите същества, които някога е чувал, са били шимпанзета“, написа в „Екс“ опозиционният сенатор. „Камерунец, продукт на колонизацията, който отчаяно се опитва да мине за французин, злопаметен, новобогаташ, арогантен и грозен. Беше нервен и уплашен до смърт през целия мач, както и целият му отбор; те дори не успяха да вкарат гол, спечелиха благодарение на късмет...“, продължи тя в друга публикация.

61-годишната Селесте Амария, член на Либералната партия – основната опозиционна сила в страната, многократно е била в центъра на политически скандали в Парагвай.

Това изказване предизвика гнева на номер 10 на френския национален отбор, който в „Екс“ определи сенаторката като „презряна“ и „недостойна за поста си“. „Вие не представлявате Парагвай – страна, която показа страст и чест по време на целия турнир. С вашето безсъзнание и неприкрит расизъм целият свят вече забрави историческия път и усилията, които вашите играчи положиха на това Световно първенство, за да отстъпят място на една некомпетентна дама, която създава възможно най-лошия образ на страната си. Никога няма да позволя на хора като нея да разпространяват свободно своята омраза и расизъм по света“, заяви нападателят на Реал Мадрид.

Висшите власти на двете държави също реагираха бързо. Еманюел Макрон подкрепи голмайстор номер едно в историята на „сините“ (63 гола в 103 мача), като осъди „расистките атаки“. Правителството на Парагвай незабавно се разграничи от думите на Селесте Амария, определяйки ги като „противоречащи на ценностите и принципите, които вдъхновяват мирното съжителство и уважението към човешкото достойнство“.

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