Прокуратурата се зае с обидите срещу Мбапе, до година затвор грози сенаторката

Парижката прокуратура образува разследване след жалба от Френската футболна федерация (ФФФ) относно расистките коментари на парагвайския сенатор Селесте Амария по адрес на Килиан Мбапе.

“На 7 юли 2026 г. Националният център за борба с омразата в интернет, който е част от прокуратурата в Париж, получи жалба от ФФФ. Тя е свързана с расистки публикации в социалната мрежа „Екс“ от 5 юли 2026 г., направени от парагвайския сенатор Селесте Амария по повод осминафиналния мач от Световното първенство през 2026 г. между Франция и Парагвай, завършил с победа 1:0 за „петлите“, се казва в официалното съобщение.

Прокуратурата в Париж незабавно започна разследване за утежнена форма на публична обида, основана на произход, етническа принадлежност, нация, раса или религия, както и за публично подбуждане към омраза или насилие по същите причини. Тези престъпления предвиждат наказание до една година лишаване от свобода и глоба в размер на 45 000 евро.

Освен това централната служба за борба с омразата в интернет е въвела наблюдение на потенциални расистки коментари онлайн по време на Световното първенство, за да може при необходимост да се започват разследвания възможно най-бързо.

„Този глупак дори не се е научил да пише. Вместо кърма е сукал кокосови орехи, а най-образованите същества, които някога е чувал, са били шимпанзета“, написа в „Екс“ опозиционният сенатор. „Камерунец, продукт на колонизацията, който отчаяно се опитва да мине за французин, злопаметен, новобогаташ, арогантен и грозен. Беше нервен и уплашен до смърт през целия мач, както и целият му отбор; те дори не успяха да вкарат гол, спечелиха благодарение на късмет...“, продължи тя в друга публикация.

61-годишната Селесте Амария, член на Либералната партия – основната опозиционна сила в страната, многократно е била в центъра на политически скандали в Парагвай.

Това изказване предизвика гнева на номер 10 на френския национален отбор, който в „Екс“ определи сенаторката като „презряна“ и „недостойна за поста си“. „Вие не представлявате Парагвай – страна, която показа страст и чест по време на целия турнир. С вашето безсъзнание и неприкрит расизъм целият свят вече забрави историческия път и усилията, които вашите играчи положиха на това Световно първенство, за да отстъпят място на една некомпетентна дама, която създава възможно най-лошия образ на страната си. Никога няма да позволя на хора като нея да разпространяват свободно своята омраза и расизъм по света“, заяви нападателят на Реал Мадрид.

Висшите власти на двете държави също реагираха бързо. Еманюел Макрон подкрепи голмайстор номер едно в историята на „сините“ (63 гола в 103 мача), като осъди „расистките атаки“. Правителството на Парагвай незабавно се разграничи от думите на Селесте Амария, определяйки ги като „противоречащи на ценностите и принципите, които вдъхновяват мирното съжителство и уважението към човешкото достойнство“.

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