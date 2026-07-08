Феноменът Джокович ликува след втория най-дълъг мач в кариерата си

Новак Джокович удължи рекордната си серия от полуфинали на "Уимбълдън" до осем, след като надделя над поставения под номер 3 Феликс Оже-Алиасим със 7:6(10), 3:6, 6:3, 6:7(4), 7:6(4) в мач, продължил 5 часа и 15 минути.

Срещата изравни най-дългия мач в кариерата на Джокович на "Уимбълдън" – полуфинала срещу Рафаел Надал през 2018 г. Това е и вторият най-продължителен негов двубой в турнирите от "Големия шлем" след финала на Откритото първенство на Австралия през 2012 г., отново срещу Надал, който продължи 5 часа и 53 минути. Освен това, срещата подобри рекорда занай-дълъг четвъртфинал на "Уимбълдън".

"These are the moments I still play tennis for."



We're so happy you still do, @DjokerNole. pic.twitter.com/Wtjc1biLYB — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2026

„С ракета и много сърце“, заяви Джокович на корта относно начина, по който е спечелил.

И добави: „И с управление на нервите“.

„Това са моментите, заради които все още играя тенис“, призна Ноле.

На 39-годишна възраст Джокович става най-възрастният полуфиналист в турнир от "Големия шлем" след Кен Розуол на Откритото първенство на Австралия през 1977 г. (тогава Розуол е на 42 години).

В петък Джокович, който е поставен под номер 7 в схемата, ще се изправи срещу световния номер едно и настоящ шампион Яник Синер. Това ще бъде 55-ото участие на сърбина в полуфинал от "Големия шлем" – най-много в историята на мъжкия тенис.

55th Grand Slam semi-final. 15th at Wimbledon.



Novak Djokovic outlasts Felix Auger-Aliassime in the longest quarter-final of all-time at #Wimbledon pic.twitter.com/cDlqbzfafn — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2026

В изпълнения с екшън откриващ сет, първият сериозен момент дойде при 4:4, когато Джокович сякаш си разтегна прасеца. Сърбинът взе медицинско прекъсване при 5:4, но бързо се върна към ритъма си. 39-годишният тенисист стигна до два сетбола, но Оже-Алиасум ги отрази. След това двамата изиграха завладяващ тайбрек, в който всеки от тях имаше по три сетбола. При 9:10 късметът се усмихна на Джокович, когато форхендът му с дръжката на ракетата намери линията, принуждавайки Оже-Алиасим да направи грешка. Малко по-късно сърбинътзатвори сета в своя полза.



Оже-Алиасим отговори в осмия гейм на втория сет, пробивайки сервиса на Джокович за първи път. При резултат 30:40 сърбинът допусна двойна грешка, за да даде на канадеца пробив аванс. След това Оже-Алиасим показа забележително самообладание, за да спаси две точки за пробив, слагайки край на сета с един от 20-те си аса в двубоя.

Преди началото на третия сет покривът беше спуснат. Джокович повиши нивото на играта си и започна да диктува темпото. Световният номер 8 закономерно спечели сета, а в началото на четвъртата част стигна до пробив и преднина от 2:0, но тогава Оже-Алиасим демонстрира характер и се върна в играта. Канадецът намери сервиса си и започна да тормози Джокович с разрушителния си форхенд, за да докара нещата до пети сет.



Джокович обаче не се предаде и събра целия си опит, за да изиграе впечатляващ шампионски тайбрек и да триумфира в един от мачовете на турнира. Сега той ще търси реванш срещу Синер в 12-тия дуел помежду им. Балансът до момента е 6-5 в полза на сърбина.

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Снимки: Imago