Джокович за българина в бокса си: Синовете ни са най-добри приятели, работил съм с него и преди

Новак Джокович рутинно победи Стефанос Циципас във втория кръг на "Уимбълдън" с 6:3, 6:4, 6:2 и показа на всички, че е решен да се бори докрай за спечелване на третия турнир от "Големия шлем" за сезона. Въпреки че е на 39 години, сърбинът танцуваше по Централния корт и си осигури дуел срещу французина Артур Риндеркнеш. Това ще бъде първият им мач помежду им.

В бокса на Джокович, до стандартните членове на екипа, седеше и един българин - Константин Стоянов. Той бе забелязан първо на загрявката на Ноле преди мача, а напресконференцията сред срещата Джокович бе попитан кой е Стоянов и какъв е видът на тяхното сътрудничество.

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"Преди всичко ние сме приятели. Децата ни се разбират много добре, синовете ни са най-добри приятели. Той не е психолог, а треньор по ментално представяне. Сътрудничих си с него през 2022 и 2023 година, когато имах наистина страхотни резултати на турнирите от "Големия шлем", така че ето, подновихме сътрудничеството и ще видим, надяваме се на най-добрия изход", разкри Новак Джокович.

Големият шампион бе помолен да сподели и още малко подробности за тяхното сътрудничество.

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"Засега изглежда добре. Ще видим. Не бих навлизал в прекалено много детайли, но винаги се стремя да обхвана всеки сегмент от кариерата си, живота си, подготовката, възстановяването. Винаги търся нещо, нещо, което може да ми помогне може би с половин процент, с 1% повече, за да се чувствам по-добре на корта, да съм по-подготвен, да съм по-концентриран, да се възстановявам по-бързо, как да кажа... Това е просто манталитет, който поддържам, който съм поддържал през целия си живот. И тогава не е чудно, че имам толкова много хора около себе си... А аз съм говорил милион пъти в кариерата си за тази ментална подготовка и важността на менталната сила", заяви носителят на рекордните 24 титли от "Големия шлем".

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"Забелязвам през последните 7-8 години, че спортистите отделят много повече внимание на менталната подготовка. Наистина в крайна сметка човек на корта наистина забелязва разликата и се вижда, когато инвестираш в ментална подготовка, както и във физическа. Просто някои неща си идват на мястото на корта и успяваш да понесеш по различен начин определени ситуации, в които си под огромно напрежение, и малко да подредиш мислите си и да не се пречупиш в тази борба, която водиш постоянно със себе си. Тази подготовка просто ти помага да поддържаш концентрация и ниво на енергия, които са необходими за победа", каза още по темата Джокович.

Снимка: Йелена Медич, Sportal

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