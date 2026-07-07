Новак Джокович пред исторически мач №120 на „Уимбълдън“

Новак Джокович продължава да пренаписва историята на „Уимбълдън“. Днес сръбската легенда ще изиграе своя мач №120 в основната схема на турнира, като негов съперник ще бъде Феликс Оже-Алиасим.

Така Джокович ще се изравни с второто си най-високо постижение по брой мачове в рамките на един турнир от Големия шлем — 120, колкото има и на „Ролан Гарос“. Повече срещи в Open Era на един турнир от Шлема има единствено самият той в Париж — 121. В историческата класация следват Роджър Федерер със 119 мача на „Уимбълдън“ и 117 на Australian Open, както и Рафаел Надал със 116 на „Ролан Гарос“.

Седемкратният шампион Новак Джокович достига до тази фаза после серия от убедителни победи, макар и да загуби по един сет в три от четирите си двубоя до момента. В четвъртия кръг сърбинът се справи с Роман Сафиулин след 7-6(6), 6-3, 3-6, 6-3. Преди това той отстрани Артур Риндернеч, Стефанос Циципас и Ибинг Ву. Срещу Сафиулин Ноле демонстрира стабилен сервис, като спечели 65% от точките при свое подаване и записа 10 аса.

Феликс Оже-Алиасим, който е поставен под номер 3 в схемата, се намира в отлична форма и изпраща един от най-добрите сезони в кариерата си. Канадецът достигна до четвъртфиналите след изтощителен петсетов трилър срещу Алехандро Давидович Фокина, продължил над четири часа и половина. В този мач Оже-Алиасим наниза впечатляващите 26 аса и показа здрави нерви в решителния пети сет, който спечели с 6-1. По пътя си към Топ 8 той не загуби нито един сет срещу Александър Шевченко, Дино Призмич и Майкъл Дженг.

Това ще бъде третият официален мач между Джокович и Оже-Алиасим, като до момента двамата са си разменили по една победа. Сърбинът надделя на червените кортове в Рим през 2022 г., докато канадецът триумфира по-късно същата година по време на отборния турнир „Лейвър Къп“. Предстоящият двубой обаче ще бъде първият им сблъсък на тревна настилка.

„Трябва да играя най-добрия си тенис. Няма как да продължа, ако не покажа най-доброто от себе си“, сподели Оже-Алиасим преди срещата. Той не скри възхищението си от своя съперник: „Мога да кажа само добри неща за Новак. Количеството работа, което е свършил през годините, е невероятно. Свят ми се вие само като си помисля за това. Огромен респект към него“.

Джокович също коментира нагласата си преди мача, като подчерта, че се фокусира основно върху собственото си представяне: „Моето намерение е да се фокусирам върху коригирането на някои от моите грешки, неща в играта ми, защото не съм доволен от начина, по който играя. Това е моят приоритет в момента, независимо кой стои отсреща“.

Победителят от този сблъсък ще си осигури място на полуфиналите, където ще продължи борбата за най-престижния трофей в тениса. Дали опитът на Джокович ще надделее над младостта и мощния сервис на Оже-Алиасим, предстои да разберем днес на Централния корт в Лондон.

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Снимки: Imago