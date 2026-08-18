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Швьонтек с мощен обрат срещу Сакари в Синсинати

  • 18 авг 2026 | 02:44
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Швьонтек с мощен обрат срещу Сакари в Синсинати

Ига Швьонтек се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис на твърди кортове WTA 1000 в Синсинати (САЩ). Поставената под номер 7 полякиня, която защитава титлата си от миналия сезон, се наложи след обрат с 4:6, 6:1, 6:1 срещу Мария Сакари за 118 минути.

Шесткратната шампионка от Големия шлем загуби първия сет след пробив за 3:2 в полза на поставената под номер 29 гъркиня.

Бившата лидерка в световната ранглиста позволи на Сакари да спечели само два гейма в оставащите две части двубоя. Това е шести успех за Швьонтек в общо десет мача срещу Мария Сакари.

Полската тенисистка прекъсна периода от 11 месеца без титла, триумфирайки с шампионсикя трофей в Торонто през миналата седмица. 25-годишната Швьонтек, която има осем поредни победи, ще играе срещу Даян Пари. Французойката победи своята сънародничка Лоис Боасон, "участвала с "уайлд кард", с 4:6, 6:4, 6:3.

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