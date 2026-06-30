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  3. Сакото на Новак Джокович на Уимбълдън крие тайно послание

Сакото на Новак Джокович на Уимбълдън крие тайно послание

  • 30 юни 2026 | 09:18
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Сакото на Новак Джокович на Уимбълдън крие тайно послание

Феновете на тениса вече свикнаха Наоми Осака да попада в заглавията на модния свят със своите персонализирани екипи на Nike. Новак Джокович и Lacoste обаче се наредиха плътно зад нея.

Спазвайки строгия дрескод на All England Club, сръбската легенда се появи с бял екип на Lacoste за мача си срещу китаеца Ибин Ву от първия кръг на "Уимбълдън". Вниманието обаче привлече бялото му сако със зелени кантове, което добави нотка елегантност към визията му.

Джокович загуби сет, но оцеля срещу китаец на "Уимбълдън"
Джокович загуби сет, но оцеля срещу китаец на "Уимбълдън"

Сакото включваше бродирана емблема на левия джоб на гърдите с надписи Lacoste и N.D., както и крокодил и изображение, наподобяващо коза (препратка към Greatest Of All Time/GOAT).

Още по-впечатляващо беше скритото послание от вътрешната лява страна на сакото, изписано на сръбски: "Герой не е този, който побеждава, а този, който търпи несправедливост и прощава."

Точно преди началото на Уимбълдън Lacoste пусна колекцията Novak Djokovic GOAT в много ограничени количества. Не отне много време дрехите и аксесоарите да бъдат разпродадени в повечето размери. Въпреки това феновете все още могат да опитат да закупят артикули от колекцията.

През кариерата си Джокович е носил екипи на различни марки, но Lacoste се оказа най-доброто партньорство. 24-кратният шампион от Големия шлем носеше adidas от 2007 до 2009 г. (един трофей от Шлема), Sergio Tacchini от 2010 до 2012 г. (четири титли от Шлема), Uniqlo от 2012 до 2016 г. (седем титли от Шлема) и Lacoste от 2017 г. насам (12 титли от Шлема).

В момента Джокович е номер 8 в световната ранглиста на ATP с баланс от 9 победи и 4 загуби на сингъл и без спечелена титла. Той не участва в подготвителни турнири на трева преди началото на Уимбълдън, но увери медиите, че се чувства много по-добре сега, отколкото преди (и след) Ролан Гарос.

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