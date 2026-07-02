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Българин влезе в щаба на Новак Джокович за "Уимбълдън"

  • 2 юли 2026 | 12:50
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Българин влезе в щаба на Новак Джокович за "Уимбълдън"

Българският инвеститор, предприемач и консултант Константин Стоянов влезе в щаба на сръбския тенисист Новак Джокович.

За момента е ясно, че той ще работи с носителя на 24 титли от Големия шлем по време на турнира "Уимбълдън", като вече изгледа двубоите му с китаеца Ибин У и гърка Стефанос Циципас от първия и втория кръг.

Джокович не остави шансове на Циципас
Джокович не остави шансове на Циципас

Стоянов, който също като Джокович живее в Монако, е основател на инвестиционната компания "Crown Ocean Capital". Освен в технологичния сектор, българинът работи и като треньор по развитие на върхови постижения, посочват от reketiranje.net. Неговата работа е фокусирана върху развитието на високи постижения на отделни лица и екипи, като предоставя практически знания от бизнеса, лидерството и вземането на решения под напрежение.

Странна, в началото опасна, но накрая комична сцена се разигра на мача Джокович - Циципас
Странна, в началото опасна, но накрая комична сцена се разигра на мача Джокович - Циципас

Включването на Стоянов екипа на Джокович е още едно доказателство, че сърбинът търси специалисти от различни области, с чиято помощ да доразвие играта си на корта и да успее да завоюва така желаната рекордна 25-а титла от Големия шлем.

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