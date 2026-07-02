Новак Джокович защити Серина Уилямс

Носителят на 24 титли от турнирите от Големия шлем Новак Джокович защити Серина Уилямс, която се върна на корта след четири години отсъствие, но отстъпи в първия кръг на "Уимбълдън" от австралийката Мая Джойнт.

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"Това, което тя прави, е невероятно, епично. Винаги съм бил фен на Серина. Сигурен съм, че тя много е искала и е очаквала да спечели мач, дори и повече, знаейки на какво е способна. Надявам се в името на спорта да продължим да я гледаме. Ще видим, никой не знае. Може би ще играе само на турнирите от Големия шлем? Предполагам, че Откритото първенство на САЩ е място, на което иска да играе", каза сърбинът за Серина Уилямс на пресконференцията си.

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"Тя не е играла от години, има две деца. Когато говорим за нея, но и за мен и за други шампиони, хората очакват да даваме най-доброто, защото са ни виждали да доминираме в спорта дълги години. Нормално е тя да не е в най-доброто си състояние при придвижването по корта. Минали са години", добави Ноле.

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"Хората трябва да се успокоят с мненията и критиките. Нека се наслаждаваме на гения й. Фактът, че пожела да се върне и да опита шанса си е невероятен. Не знам защо хората не оценяват достатъчно това. Аз подкрепям Серина и се надявам да продължи да играе", завърши Новак Джокович.

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