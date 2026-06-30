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Джокович загуби сет, но оцеля срещу китаец на "Уимбълдън"

  • 30 юни 2026 | 01:57
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Джокович загуби сет, но оцеля срещу китаец на "Уимбълдън"

Новак Джокович постигна измъчена четирисетова победа над Ибин Ву и се класира за втория кръг на "Уимбълдън". Сърбинът бе въвлечен в битка, продължила над три часа, като загуби втория сет, но успя да приключи мача точно преди вечерния час, печелейки трудно с 6-4, 5-7, 6-4, 6-4.

Макар седемкратният шампион в турнира Джокович да започна идеално мача, печелейки първия сет с 6-4, впоследствие той беше въвлечен в много по-интензивна битка от основната линия, отколкото се очакваше. Причината бе Ву, който е 102-ри в световната ранглиста и въпреки скромния си опит на трева (2 победи в 10 мача в кариерата си), се противопостави успешно на бившия номер 1 в света и успя да изтръгне втория сет със 7-5.

Борбата на Централния корт продължи, но след трети сет, продължил един час, Ибин Ву в крайна сметка се пропука, въпреки че първоначално спаси три сетбола. Отново повел в резултата, Джокович, все още изненадан от изключителното ниво, демонстрирано от неговия опонент, трябваше да спасява четири точки за пробив при свой сервис при 3-2. В крайна сметка, въпреки съпротивата на винаги експлозивния Ву, Джокович нанесе финалния удар с дълъг смач, след което спечели подаването си на нула, за да се класира за втория кръг.

Подложен на сериозен натиск, подобно на Яник Синер по-рано през деня, Джокович спечели първия си мач на Уимбълдън за 21-ва поредна година. Сега го очаква доста интригуващ сблъсък в следващия кръг: той ще се изправи срещу Стефанос Циципас, бивш номер 3 в света, срещу когото не е играл от Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

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Снимки: Gettyimages

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