Красива сцена на мача на Джокович: Мъж предложи брак на приятелката си, Ноле попита дали е поканен!

Новак Джокович се поизмъчи на старта на Уимбълдън, след като загуби сет срещу китаеца Ибин Ву. Сърбинът бе въвлечен в битка, продължила над три часа, но в крайна сметка успя да спечели с 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

Джокович загуби сет, но оцеля срещу китаец на "Уимбълдън"

Един от моментите, които белязаха мача, беше трогателен жест в една от паузите между геймовете. Тогава в главно действащо лице се превърна зрител от петия ред, който коленичи и попита приятелката си дали ще се омъжи за него.

The marriage proposal with Novak's approval 🫶 😅❤️ pic.twitter.com/nVcsYEPdaN — ᖴᖇᗩᑎI ® (@frani2312) June 29, 2026

Тя отговори положително, а Централният корт избухна, когато това се случи. След това Джокович се приближи до щастливата двойка, оформи с ръцете си сърце и попита дали е поканен на сватбата.

"I want an invitation for the wedding." 💌@DjokerNole congratulates the newly engaged couple on Centre Court and wants to attend their wedding 😅💍 pic.twitter.com/loOGjvKAkM — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2026

Сакото на Новак Джокович крие тайно послание

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google