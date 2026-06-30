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Красива сцена на мача на Джокович: Мъж предложи брак на приятелката си, Ноле попита дали е поканен!

  • 30 юни 2026 | 09:44
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Красива сцена на мача на Джокович: Мъж предложи брак на приятелката си, Ноле попита дали е поканен!

Новак Джокович се поизмъчи на старта на Уимбълдън, след като загуби сет срещу китаеца Ибин Ву. Сърбинът бе въвлечен в битка, продължила над три часа, но в крайна сметка успя да спечели с 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

Джокович загуби сет, но оцеля срещу китаец на "Уимбълдън"
Джокович загуби сет, но оцеля срещу китаец на "Уимбълдън"

Един от моментите, които белязаха мача, беше трогателен жест в една от паузите между геймовете. Тогава в главно действащо лице се превърна зрител от петия ред, който коленичи и попита приятелката си дали ще се омъжи за него.

Тя отговори положително, а Централният корт избухна, когато това се случи. След това Джокович се приближи до щастливата двойка, оформи с ръцете си сърце и попита дали е поканен на сватбата.

Сакото на Новак Джокович крие тайно послание
Сакото на Новак Джокович крие тайно послание
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