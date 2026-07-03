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  3. Джокович изравни рекорд на Федерер, Синер с убедителна победа

Джокович изравни рекорд на Федерер, Синер с убедителна победа

  • 3 юли 2026 | 19:51
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Новак Джокович продължава да пише история. 39-годишният сърбин записа 105-а победа на “Уимбълдън”, с което изравни рекорда на Роджър Федерер. Той победи французина Артюр Риднернеч със 7:5, 6:4, 1:6, 7:6(4) в среща от третия кръг след около 3 часа игра. На осминафиналите Джокович ще се изправи срещу руснака Роман Сафиулин, който по-рано днес отстрани Жоао Фонсека след 6:3, 6:3, 6:3.

“Да мога да пиша историята на този спорт е огромна чест и привилегия, осебено тук. За мен това винаги е бил мечтаният турнир. Днес бях доста стресиран, имаше повече напрежение от обикновено. Предлагам да направим сблъсък между мен и Роджър за победа номер 106”, заяви Новак след успеха си.

Джокович изравни и друг рекорд на Федерер, след като се класира за осминафиналите за 18-ти път в кариерата си. “Днес обстоятелствата не бяха толкова добри за мен, както беше във втория кръг”, допълни сърбинът.

Във втория кръг той постигна убедителна победа над Стефанос Циципас, докато днес имаше далеч повече проблеми. Джокович направи 35 печеливши удара в първите два сета, но след това нивото му драстично спадна. Той загуби пет поредни гейма в третата част, която загуби с 1:6. Новак си върна ритъма в четвъртия сет, който спечели след тайбрек.

Световният номер 1 Яник Синер нямаше такива проблеми и се класира за осминафиналите след убедителен успех над американеца Дженсън Бруксби. 24-годишният италианец спечели с 6:4, 6:3, 6:4. Победата дойде доста по-лесно от първите му два мача на тревата на “Ол Ингланд Клъб”. В първия кръг той постигна петсетов успех над Миомир Кецманович, а след това взе мач, в който спечели два тайбрека срещу Нуно Боржеш.

Синер реши да не играе подготвителен турнир на трева преди “Уимбълдън” и сякаш му трябваше време да влезе в ритъм. На осминафиналите носителят на четири титли от Големия шлем ще срещне японския квалификант Шинтаро Чочизуки, който е 151-и в световната ранглиста. Японецът отстрани Рафаел Жодар след успех с 1/6, 7:6(5), 6:4, 6:4.

Ян-Ленард Щруф елиминира постевения под номер 8 Даниил Медведев, след като спечели в три сета - 7:6 (4), 7:6 (5), 7:5. Двамата не бяха много убедителни в началния си удар, но Медведев направи огромен брой непредизвикани грешки и трябваше да се примири с отпадането.

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Снимки: Imago

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