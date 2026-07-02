Циципас за Джокович: Имаше голяма разлика между нас

Гръцкият тенисист Стефанос Циципас коментира загубата си от сърбина Новак Джокович (3:6, 2:6, 4:6) в третия кръг на „Уимбълдън“.

Бившият номер едно в света сега води с 13-2. Циципас отбеляза, че има разлика в играта между него и Джокович.

„Да, сега има. Усетих я по време на мача. Надявам се следващият път да е различно. Не излизам на корта, за да покажа добро отношение. Излизам, за да доминирам и да спечеля. Не знам какво друго да кажа. Целта ми не е да покажа правилното отношение, а да направя всичко възможно, за да контролирам мача и да го спечеля“, каза Циципас на пресконференция.

В следващия кръг на турнира от Големия шлем в Лондон 39-годишният сърбин ще се изправи срещу французина Артур Риндеркнеш.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages