Циципас за Джокович: Имаше голяма разлика между нас

Гръцкият тенисист Стефанос Циципас коментира загубата си от сърбина Новак Джокович (3:6, 2:6, 4:6) в третия кръг на „Уимбълдън“.
Бившият номер едно в света сега води с 13-2. Циципас отбеляза, че има разлика в играта между него и Джокович.
„Да, сега има. Усетих я по време на мача. Надявам се следващият път да е различно. Не излизам на корта, за да покажа добро отношение. Излизам, за да доминирам и да спечеля. Не знам какво друго да кажа. Целта ми не е да покажа правилното отношение, а да направя всичко възможно, за да контролирам мача и да го спечеля“, каза Циципас на пресконференция.
В следващия кръг на турнира от Големия шлем в Лондон 39-годишният сърбин ще се изправи срещу французина Артур Риндеркнеш.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages