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Елена Рибакина се класира за 4-ия кръг в Синсинати

  • 18 авг 2026 | 09:56
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Елена Рибакина се класира за 4-ия кръг в Синсинати

Втората поставена Елена Рибакина (Казахстан) се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA 1000 в Синсинати (САЩ) с награден фонд 7 433 076 долара.

27-годишната състезателка се справи с Магдалена Фрех (Полша) с 6:4, 7:6(2) за близо два часа на корта.

След като първоначално изостана с 0:2 гейма след ранен пробив на полякинята, Рибакина успя да върне брейка и да направи нов такъв, за да си даде шанс да сервира за водачество в общия резултат. В тайбрека на втората част представителката на Казахастан беше изключително убедителна и спечели шест поредни точки, за да се класира за следващата фаза.

"Видях облаците, но се опитвах да не бързам, защото никога не свършва добре, когато бързаш. Това беше луд ден с тези облаци и влажността. Чувствах, че бях по-добра в тайбрека, но беше трудно. Имах възможности с три мачбола, но когато си изморен е трудно да запазиш концентрация. Щастлива съм, че тайбрека завърши в моя полза, просто опитвах да спечеля възможно най-много точки", заяви световната номер 2 след успеха.

В четвъртия кръг Елена Рибакина ще се изправи срещу рускинята Диана Шнайдер, с която ще играе за пръв път на твърди кортове.

Самата Шнайдер също се пребори с изоставане в мача си срещу финалистката от "Ролан Гарос" Мая Хвалинска (Полша), побеждавайки я с 6:2, 7:6(3) за два часа и 18 минути. Във втория сет на срещата рускинята изостана с 1:4, но спечели четири поредни гейма и стигна до тайбрек, в който се справи по-добре от съперничката си.

Третата поставена Джесика Пегула (САЩ) също спечели двубоя си от третия кръг, побеждавайки сънародничката си Ема Наваро със 7:5, 6:2 за час и 42 минути. Така в следващия кръг Пегула ще има за съперничка Сорана Кърстя (Румъния), която преодоля Анна Калинская със 6:7(4), 6:1, 5:0 и отказване на рускинята след малко над два часа на корта.

Шампионката от "Уимбълдън" Линда Носкова, която е поставена под номер 6, елиминира Клара Таусон (Дания) със 7:6(3), 6:2 за час и 39 минути и в четвъртия кръг ще играе срещу представителката на домакините Аманда Анисимова, девета поставена, която надигра Александра Еала (Филипини) с 4:6, 6:4, 6:2 за два часа и 28 минути.

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Снимки: Gettyimages

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