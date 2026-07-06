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Джокович: Победата си е победа, дори и да е грозна

  • 6 юли 2026 | 09:12
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Джокович: Победата си е победа, дори и да е грозна

Новак Джокович далеч не беше доволен от представянето си в в мача срещу Роман Сафиулин, но прие с радост крайния резултат и класирането си четвъртфиналите на Уимбълдън.

За девети пореден път Новак Джокович е четвъртфиналист на „Уимбълдън“
За девети пореден път Новак Джокович е четвъртфиналист на „Уимбълдън“

"Честно казано, не се чувствах много добре на корта, така че просто изпитах облекчение, че се измъкнах и спечелих“, заяви 40-годишният сърбин на пресконференцията след победата си. „Удовлетворението и насладата не бяха част от днешната победа. Разбира се, облекчен съм и съм щастлив, че спечелих, но не изпитах удоволствие.“

„Наслаждавам се на битката. В известен смисъл се наслаждавам на страданието, въпреки че не го искам и не го предизвиквам. Ако се случи, просто трябва да се бориш и да търсиш начин да победиш. Точно това направих и днес (б.р. вчера). Сафиулин игра тенис на много високо ниво. Щастлив съм в този смисъл, че успях да намеря начин да спечеля, защото това е крайният резултат, който винаги търся“, добави той.

Джокович завърши с 37 непредизвикани грешки и често изпитваше трудности да спре Сафиулин, който нямаше спечелен мач на ниво тур преди пристигането си на Уимбълдън, но направи едно от най-силните си представяния за годината именно срещу сърбина. Квалификантът имаше два сетбола в първия сет и продължи да притиска Джокович през целия двубой, принуждавайки седемкратния шампион да се адаптира.

"Физически бях добре. Просто от гледна точка на играта, не се наслаждавах на тениса си“, каза Джокович. „Това се дължи и на него, защото ми оказа голям натиск и игра добре. Трудно ми беше да намеря желаното ниво в играта, което търся и което имах по-специално във втория кръг. Но победата си е победа, дори и да е грозна. Надявам се да надградя върху това.“

След като загуби третия сет, Джокович стана по-агресивен, опитвайки се да скъси разиграванията и да отнеме времето на Сафиулин. Тактическата промяна в крайна сметка му помогна да си върне контрола, добавяйки още един пример към дългия списък от мачове в турнири от Големия шлем, в които е намирал решения, въпреки че не е отговарял на собствените си очаквания.

В хода на кариерата ми имах щастието да играя много мачове на Големия шлем, макар че напоследък спомените ми от тях не са много добри. Опитвам се да си спомня кога беше последният турнир, който спечелих, след като съм се чувствал така. Определено е имало много, в които ми се е наложило да премина през доста трудни мачове, за да стигна до титлата.

„Разбира се, по душа съм перфекционист. Винаги искам да показвам най-доброто от себе си не само заради мен самия, но и заради публиката. Това невинаги е възможно и понякога ми е трудно да го приема и да се справя с него. Не е рядкост да се чувствам така след мач. Трябва да приема случилото се, да си извлека поука и следващия път да съм по-добър“.

На четвъртфиналите Джокович ще се изправи срещу Феликс Оже-Алиасим.

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