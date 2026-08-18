Яник Синер може да пропусне US Open

Италианският тенисист Яник Синер може да пропусне Откритото първенство на САЩ поради контузия на коляното, съобщава La Gazzetta dello Sport.

25-годишният Синер се завърна в Торино в понеделник, където започна възстановяването си от контузия на коляното и проведе първата си закрита тренировка.

Италианецът ще премине през допълнителни прегледи, след което ще бъде взето окончателно решение за участието му на Откритото първенство на САЩ. Неговият отбор не иска да рискува здравето му: ако тестовете не покажат, че коляното му е напълно здраво, Синер ще пропусне турнира.

Петкратният шампион от Големия шлем е извън състезанията от юли поради контузия на коляното.

Откритото първенство на САЩ през 2026 г. ще се проведе в Ню Йорк от 30 август до 13 септември.

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