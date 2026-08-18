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Яник Синер може да пропусне US Open

  • 18 авг 2026 | 09:30
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Италианският тенисист Яник Синер може да пропусне Откритото първенство на САЩ поради контузия на коляното, съобщава La Gazzetta dello Sport.

25-годишният Синер се завърна в Торино в понеделник, където започна възстановяването си от контузия на коляното и проведе първата си закрита тренировка.

Италианецът ще премине през допълнителни прегледи, след което ще бъде взето окончателно решение за участието му на Откритото първенство на САЩ. Неговият отбор не иска да рискува здравето му: ако тестовете не покажат, че коляното му е напълно здраво, Синер ще пропусне турнира.

Петкратният шампион от Големия шлем е извън състезанията от юли поради контузия на коляното.

Откритото първенство на САЩ през 2026 г. ще се проведе в Ню Йорк от 30 август до 13 септември.

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