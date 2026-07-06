Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Новак Джокович: Рекордът няма значение за мен

Новак Джокович: Рекордът няма значение за мен

  • 6 юли 2026 | 12:12
  • 293
  • 0
Новак Джокович: Рекордът няма значение за мен

Сръбската тенис звезда Новак Джокович заяви, че поставеният нов рекорд за брой спечелени мачове на Откритото първенство на Великобритания след победата му в четвъртия кръг над руснака Роман Сафиулин "не е имал значение" за него.

Джокович записа 106-и успех на „Уимбълдън“ и изпревари швейцарската легенда Роджър Федерер, с когото деляха първото място при мъжете, но все още изостава от абсолютната рекордьорка Мартина Навратилова (САЩ), която има 120 победи.

„Определено не ми беше в списъка с приоритети. Дори разбрах едва след победата ми в последния мач. Това е без съществено значение за мен в този момент“, коментира белградчанинът.

Джокович се опитва да спечели осми трофей на тревата в Лондон и да се изравни с Федерер, а с това да заслужи и безпрецедентна 25-а титла от Големия шлем.

Той вече достигна до четвъртфиналите за 17-и път в кариерата си, като по този показател изостава с един зад швейцарския маестро, но призна, че трябва да вдигне нивото, ако иска да стигне до края.

„От оцеляване към разцъфтяване. Това е как се чувствам в момента. Надявам се частта с разцъфтяването да дойде“, каза още сърбинът, който през май навърши 39 години.

Следващият съперник на Джокович ще бъде поставеният под номер 3 Феликс Оже-Алиасим (Канада).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

15-годишна бе дисквалифицирана от "Уимбълдън" заради хвърлена ракета

15-годишна бе дисквалифицирана от "Уимбълдън" заради хвърлена ракета

  • 6 юли 2026 | 09:31
  • 1474
  • 0
Джокович: Победата си е победа, дори и да е грозна

Джокович: Победата си е победа, дори и да е грозна

  • 6 юли 2026 | 09:12
  • 2833
  • 0
Ден 8 на "Уимбълдън": Григор ще опита да продължи похода си в Лондон

Ден 8 на "Уимбълдън": Григор ще опита да продължи похода си в Лондон

  • 6 юли 2026 | 07:55
  • 5868
  • 1
Сабаленка: Просто искам да се напия до козирката и да забравя за тениса

Сабаленка: Просто искам да се напия до козирката и да забравя за тениса

  • 6 юли 2026 | 06:16
  • 4346
  • 5
Първата седмица на "Уимбълдън" завърши с нова българска радост

Първата седмица на "Уимбълдън" завърши с нова българска радост

  • 6 юли 2026 | 01:01
  • 22999
  • 0
Синер продължава защитата на титлата си на „Уимбълдън“

Синер продължава защитата на титлата си на „Уимбълдън“

  • 6 юли 2026 | 00:36
  • 2027
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Борац набутва феновете на Левски в клетка

Борац набутва феновете на Левски в клетка

  • 6 юли 2026 | 11:39
  • 6873
  • 43
Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

  • 6 юли 2026 | 09:24
  • 12470
  • 30
Левски пристигна в Босна

Левски пристигна в Босна

  • 6 юли 2026 | 11:27
  • 3598
  • 0
Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

  • 6 юли 2026 | 12:11
  • 3574
  • 5
С десет човека Англия премина през ада на "Ацтека" и потопи в сълзи Мексико

С десет човека Англия премина през ада на "Ацтека" и потопи в сълзи Мексико

  • 6 юли 2026 | 06:05
  • 108801
  • 131
Брилянтен Холанд и несломим вратар наказаха пропуските на Бразилия и изстреляха Норвегия на исторически 1/4-финал

Брилянтен Холанд и несломим вратар наказаха пропуските на Бразилия и изстреляха Норвегия на исторически 1/4-финал

  • 6 юли 2026 | 01:04
  • 97200
  • 421