Джокович: Играчите изтеглиха късата клечка, тенисът се нуждае от пълен рестарт

Новак Джокович смята, че е крайно време ръководните фактори в тениса да седнат и да преразгледат форматите, правилата и състезателния календар, за да намерят решение на нарастващия брой контузии, които засягат водещите играчи.

Носителят на седем титли от Големия шлем Карлос Алкарас е един от няколкото високоранкирани тенисисти, които не участват на тазгодишния Уимбълдън поради травма. Испанецът не е играл от началото на април заради контузия в китката.

Към момента 19 играчи бяха принудени да се оттеглят от турнира на трева преди първите си мачове, като британците Ема Радукану и Джейк Дрейпър се присъедини към дългия списък през последните 48 часа.

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Мнозина са на мнение, че през последните няколко години се наблюдава драстично увеличение на контузиите сред тенисистите заради прекалено дългия сезон. Играчи като Алкарас, Джокович, Ига Швьонтек и и Коко Гоф вече призоваха за по-кратък календар.

Засега обаче тези призиви остават нечути, а управляващите органи продължават да добавят още турнири към календара, докато събитията от сериите ATP Masters 1000 бяха удължени през последните години.

След победата му в първия кръг на Уимбълдън, журналист зададе следния въпрос на Джокович: „Виждаме все повече млади играчи да се борят с контузии. Според мен това е свързано с факта, че спортът се промени много през последните 20 години, стана по-екстремен в защита и нападение. Смятате ли, че има реалистично решение на този проблем, като се има предвид, че не можем да променим природата на спорта? Казват, че трябва да се играе по-малко турнири, но реално има и финансова страна.“

Отговорът на 24-кратния шампион от Големия шлем беше дълъг и изчерпателен.

„Вижте, това е добър въпрос. Наблюдението ви относно контузиите е правилно. Статистиката го показва“, започна той.

„Мисля, че трябва да погледнем на това от две гледни точки. Едната, която вероятно е доминираща в нашия спорт, а и не само в него, е търговската страна – търговската стойност, която се опитвате да увеличите, като създавате по-дълги турнири и добавяте нови към вече претоварения календар.“

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„Аз самият не играя толкова много, колкото преди. Имам лукса да избирам къде да играя. Не съм изложен на този високоинтензивен календар и график, както повечето други играчи.“

„Видях, че имаше много дебати около удължаването на турнирите от сериите "Мастърс", тъй като това беше голяма промяна. Аз лично винаги съм бил против. От търговска гледна точка, както казахме, това очевидно добавя стойност, но за кого? Най-вече за собствениците на турнирите.“

„Едно нещо, което се опитвах да обясня на играчите, е, че те трябва да разберат напълно предисторията на тази 30-годишна сделка, за да видят, че всъщност не печелят толкова, колкото си мислят.“

„Освен това, четири допълнителни дни на Мастърс турнир генерират много повече стойност за турнира, отколкото за играчите.“

„Ще ви дам няколко примера: всеки собственик на Мастърс турнир можеше, и доста от тях го направиха, да модернизира съоръженията си, да построи нови стадиони. Но тези стадиони са инвестиции, които също се отразяват на наградния фонд и преговорите им с ATP. Те оправдават тези инвестиции пред ATP.“

„ATP, или ние, играчите и турнирите от организацията ATP, получаваме полза и печалба от приходите на стадиона само по време на турнира, което е по-малко от две седмици. Това, което се случва през останалите 50 седмици, отива изцяло в джоба на собственика на стадиона.“

„Това е само един пример.“

„Има много други скрити причини, поради които съм напълно против и винаги съм бил против тази 30-годишна сделка. Играчите изтеглиха късата клечка. Те го искаха. Те настояваха за това. По онова време бях президент на съвета, но нямах достатъчно изпълнителна власт, за да гласувам против. Това е. Сега трябва да се справят с последствията.“

„Виждам, че играчи като Алкарас и други се оплакват от продължителността на турнирите и от това, че не са си у дома. Разбирам го. Разбирам ги. И на мен не ми харесва.“

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„Мисля, че тенисът наистина се нуждае от някакъв вид рестарт на по-високо ниво. Смятам, че нашите управленски структури не функционират добре. Има много неща, които се случват зад кулисите, а отношенията не вървят в правилната посока.“

Някои смятат, че и турнирите от Големия шлем трябва да се променят, но Джокович вярва, че Откритото първенство на Австралия, Ролан Гарос, Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ трябва да запазят статуквото си.

„Турнирите от Големия шлем са стълбовете. Те винаги ще бъдат най-важните турнири, които имаме в нашия спорт“, заяви Джокович.

„Но смятам, че туровете трябва да преразгледат форматите, правилата и календара. Има много оплаквания. Латиноамериканските играчи имат по-кратък сезон. В продължение на десетилетия те са създавали едни от най-добрите играчи в света, но сезоните им на клей и твърди кортове стават все по-къси. Те имат комбинация от двата.

Сърбинът смята, че настоящите решения са повърхностни и не решават основните проблеми. „Имам чувството, че се опитваме да лепим лепенки навсякъде. Опитваме се да поправим нещо, да вземем този турнир... Това, което трябва да направим, по мое мнение, ако искаме този спорт наистина да се подобри и да има дълготраен успех в бъдеще, през следващите десетилетия, и да може да се конкурира с популярността на всички други световни спортове, е просто да съберем всички заинтересовани страни, всички ключови играчи, да седнем и да видим какво можем да направим.“

Въпреки това Джокович не е оптимист, че скоро ще настъпи промяна.

„Не виждам това да се случи, защото от това, което чувам и виждам през последните няколко години, има много повече конфликти в управляващите органи на нашия спорт, отколкото единство“, добави той.

„Това е дълъг отговор на вашия въпрос. Аз съм изцяло за иновациите и промяната, защото трябва да запазим културата и историята на нашия спорт, които винаги съм уважавал.“

Един от основните проблеми според него е застаряващата аудитория. „Как да накараме по-младата аудитория да хареса тениса? PTPA направи проучване преди години. Средната възраст на тенис феновете по света беше 61 години. С цялото ми уважение, как да привлечем по-млади хора към тениса? Може би ги караме да се интересуват от тенис покрай Големия шлем. И това е всичко.“

„Те няма да седят по четири или пет часа и да гледат тенис всеки ден. Просто няма да се случи. Вниманието им е краткотрайно. Трябва да видим какъв е пазарът. Как да стигнем до тях?“

"Смятам, че трябва да експериментираме с нови и по-динамични формати, по-кратки мачове и повече атракции за зрителите, защото дегашните са твърде дълги. Разбирате ли какво имам предвид?“

„ Турнирите от Големия шлем са различна история, но отвъд тях трябва да потърсим нови начини. Мисля, че поне в туровете можем да експериментираме. Трябва. Но това не се случва. Така че да видим какво ще стане“, завърши Джокович.

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