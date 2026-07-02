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Странна, в началото опасна, но накрая комична сцена се разигра на мача Джокович - Циципас

  • 2 юли 2026 | 11:28
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Странна, в началото опасна, но накрая комична сцена се разигра на мача Джокович - Циципас

Странна, в началото опасна, но накрая комична сцена видяха зрителите по време на мача между Новак Джокович и Стефанос Циципас.

Сръбският тенисист видимо беше толкова спокоен в дуела с гръцкия си колега, че в една от паузите се пошегува с едно от момичетата, които подават топките, като се престори, че го е порязала, докато му помагаше да отреже с ножица кинезио лента на дясното му рамо.

Представяйки си, че е наранила сръбския тенисист пред милиони зрители по целия свят, шокираното момиче отстъпи крачка назад, но след части от секундата Джокович се засмя за голямо облекчение на нищо неподозиращата дама, която осъзна, че всичко е било голяма шега.

"Такива неща изплуват, когато водиш с два сета, но... съжалявам, ако съм я уплашил. Това ме направи малко по-спокоен на корта. Просто се забавлявах", коментира 24-кратният шампион от Големия шлем.

Джокович победи Циципас с 6:3, 6:4, 6:2 и са класира за третия кръг на Откритото първенство на Великобритания.

Впоследствие сърбинът се пошегува и с известния голфър Рори Макилрой, който бе на трибуните на Централния корт.

"Рори, какво красиво яке. От Мастърса ли е? Искам го. Ще играя с теб. Яке за това яке, но ще играем тенис, а не голф", заяви Новак Джокович за забавление на публиката в Лондон.

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