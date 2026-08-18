Бургас ще се превърне в столица на аматьорския тенис

На 26 и 27 септември Бургас ще се превърне в столица на аматьорския тенис с провеждането на ERA Black Sea Open 2026. Интересът към турнира е огромен, като до момента участие са потвърдили 120 състезатели от цялата страна.

На кортовете ще видим някои от най-разпознаваемите имена в аматьорския и любителския тенис. Сред участниците са Михаил Гочев, Радослав Владимиров, Иван Притъргов и Марк Хаджижеков. Присъствието на толкова силни състезатели обещава оспорвани срещи, много емоции и тенис на изключително високо ниво. В миналогодишното издание Мишо Гочев спечели драматично на финала срещу Дима Каска.

Надпреварата ще се проведе в три категории:

Мъжки сингъл – Екстра

Мъжки сингъл – Любители

Женски сингъл – Любители

Освен голям спортен празник, ERA Black Sea Open 2026 ще бъде и турнир с важна благотворителна мисия. 30% от всички събрани такси за участие ще бъдат дарени в подкрепа на проекта "Да дарим възможност" на Ротари клуб "Пиргос".

Инициативата има за цел да подпомага талантливи бургаски деца, като им осигурява по-добри възможности за обучение, развитие и реализация на техния потенциал. Така всеки участник в турнира ще бъде не само част от голямо спортно събитие, но и от кауза, която може да промени детско бъдеще.

Състезателите ще играят по един стандартен сет, а общият награден фонд включва ваучери на стойност 3000 евро, купи, медали и предметни награди. Таксата за участие е 40 евро, като в нея са включени кетъринг и официална тениска на турнира.

Форматът на турнира гарантира много срещи и емоции за всички участници. В категория „Екстра“ състезателите ще бъдат разпределени в групи по трима, като победителите във всяка група ще се класират директно за осминафиналите, а завършилите на второ и трето място ще играят бараж за място в топ 16. При любителите първите двама от всяка група ще продължат към директните елиминации, а състезателите, завършили на трето място, ще получат още една възможност за изява в утешителния турнир.

Участниците ще получат и хранителни добавки, осигурени от Fitline, а за вкусната скара отново ще се погрижат "Майстори месари".

ERA Black Sea Open 2026 събира спортния дух, приятелството и благотворителността в едно мащабно събитие. На 26 и 27 септември ни очакват два дни с много тенис, силни емоции и една обща кауза – да дадем възможност на талантливите деца на Бургас да развият своите способности и да сбъднат мечтите си.

Турнирът е част от веригата „Тенис Турнири за Народа“, а за записване всички желаещи може да се запишат на сайта www.tenniszanaroda.com или на телефон 0887973140.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google