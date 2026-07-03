Норвегия се готви за епичен сблъсък със златистите

Националният отбор на Норвегия продължи подготовката си за предстоящия осминафинален мач от Световното първенство по футбол срещу Бразилия.

Ерлинг Холанд и неговите съотборници изведоха страната си до първо участие на Мондиал от 1998 година насам. По онова време норвежците достигнаха до фазата на елиминациите, след като в последния мач от груповата фаза постигнаха невероятен обрат с 2:1 срещу тогавашния световен шампион Бразилия, отбелязвайки голове в 83-ата и 89-ата минута.

В настоящия турнир Норвегия победи Кот д'Ивоар с 2:1 благодарение на попадения на Антонио Нуса и Холанд, който отбеляза победния гол в 86-ата минута на срещата.

Нападателят на Манчестър Сити има вече пет гола на сметката си на това Световно първенство. По този показател той дели второто място с англичанина Хари Кейн, като изостава с един гол от настоящите голмайстори на турнира – Лионел Меси и Килиан Мбапе.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google