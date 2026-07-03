Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Австралия - Египет
  1. Световно първенство
  2. Норвегия
  3. Норвегия се готви за епичен сблъсък със златистите

Норвегия се готви за епичен сблъсък със златистите

  • 3 юли 2026 | 20:30
  • 258
  • 0

Националният отбор на Норвегия продължи подготовката си за предстоящия осминафинален мач от Световното първенство по футбол срещу Бразилия.

Ерлинг Холанд и неговите съотборници изведоха страната си до първо участие на Мондиал от 1998 година насам. По онова време норвежците достигнаха до фазата на елиминациите, след като в последния мач от груповата фаза постигнаха невероятен обрат с 2:1 срещу тогавашния световен шампион Бразилия, отбелязвайки голове в 83-ата и 89-ата минута.

В настоящия турнир Норвегия победи Кот д'Ивоар с 2:1 благодарение на попадения на Антонио Нуса и Холанд, който отбеляза победния гол в 86-ата минута на срещата.

Нападателят на Манчестър Сити има вече пет гола на сметката си на това Световно първенство. По този показател той дели второто място с англичанина Хари Кейн, като изостава с един гол от настоящите голмайстори на турнира – Лионел Меси и Килиан Мбапе.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Англичаните блокират подстъпите към хотела си в Мексико Сити

Англичаните блокират подстъпите към хотела си в Мексико Сити

  • 3 юли 2026 | 15:29
  • 1125
  • 0
Диего Симеоне за бъдещето на Хулиан Алварес: Да мисли за Кабо Верде

Диего Симеоне за бъдещето на Хулиан Алварес: Да мисли за Кабо Верде

  • 3 юли 2026 | 15:13
  • 1311
  • 1
Томас Мюлер за неуспеха на Германия: Искаме, но просто не можем

Томас Мюлер за неуспеха на Германия: Искаме, но просто не можем

  • 3 юли 2026 | 15:06
  • 2445
  • 29
Билети на английски фенове за мача с Мексико се препродават за до 26 000 паунда

Билети на английски фенове за мача с Мексико се препродават за до 26 000 паунда

  • 3 юли 2026 | 14:58
  • 1108
  • 0
Кристиано Роналдо: Надявам се Модрич да продължи да играе

Кристиано Роналдо: Надявам се Модрич да продължи да играе

  • 3 юли 2026 | 14:54
  • 1722
  • 0
Кунде заяви, че ще запомни думите на Ямал

Кунде заяви, че ще запомни думите на Ямал

  • 3 юли 2026 | 14:49
  • 2985
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА загря с класика за Европа, Сенси блесна с ефектен гол

ЦСКА загря с класика за Европа, Сенси блесна с ефектен гол

  • 3 юли 2026 | 20:41
  • 32746
  • 69
Австралия 0:1 Египет, "фараоните" излизат напред с ранно попадение

Австралия 0:1 Египет, "фараоните" излизат напред с ранно попадение

  • 3 юли 2026 | 21:00
  • 2181
  • 3
Янев: Очаквайте още трансфери като на Сенси, извинявам се за недоразумението с лидера на феновете

Янев: Очаквайте още трансфери като на Сенси, извинявам се за недоразумението с лидера на феновете

  • 3 юли 2026 | 21:04
  • 2761
  • 1
Гриша Ганчев: Литекс може много бързо да влезе в "А" група, за Левски или добро, или нищо

Гриша Ганчев: Литекс може много бързо да влезе в "А" група, за Левски или добро, или нищо

  • 3 юли 2026 | 20:10
  • 14455
  • 36
Никола Цолов ще стартира от третата редица на "Силвърстоун"

Никола Цолов ще стартира от третата редица на "Силвърстоун"

  • 3 юли 2026 | 17:27
  • 17933
  • 2
Левски продаде защитник на отбор от efbet Лига

Левски продаде защитник на отбор от efbet Лига

  • 3 юли 2026 | 17:38
  • 18923
  • 13