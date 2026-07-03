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Анчелоти гарантира: Неймар вече е готов за 90 минути

  • 3 юли 2026 | 18:59
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Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти увери, че Неймар вече е в състояние да играе 90 минути на Мондиала, като похвали поведението на играча, дори когато започва от резервната скамейка. Наскоро “Десетката” се възстанови от контузия и направи своя дебют на финалите срещу Шотландия. Въпреки това после той остана на пейката при победата над Япония на 1/16-финалите.

В интервю за вестник „Фоля де Сао Пауло“ Анчелоти разкри, че въпреки че Неймар не го е молил директно да играе, желанието му да бъде на терена е очевидно в ежедневието. Италианският треньор смята това отношение за положителен знак, тъй като според него спортистът не трябва да се примирява със статута на резерва.

„Ней може да играе 90 минути. Не е примирен на пейката, но показва много добро поведение и работи добре. Неймар е уважаван, любезен и обичан от съотборниците си. Той е важен характер в отбора, защото притежава качества и е много скромен човек. Много съм доволен от него. И очевидно той иска да играе, както винаги е играл“, заяви селекционерът.

Следващото предизвикателство за Бразилия на Световното първенство ще бъде в неделя от 23:00 часа българско време срещу Норвегия, който разчита на Холанд като основна фигура. Победителят от сблъсъка си осигурява място на четвъртфиналите.

„В тази фаза на Световното първенство всички мачове са трудни. В елиминационна фаза влизат в игра много фактори, не само технически и стратегически аспекти, но и психически“, заяви Анчелоти.

Относно противника, селекционерът добави: „Норвегия е добър отбор, с добри играчи. Холанд е един от най-добрите играчи в света. Винаги е трудно. Но ние сме уверени, че ще направим добър мач.“

По време на интервюто Анчелоти обясни и по любопитен начин защо не е празнувал еуфорично гола на Мартинели, който подпечата класирането за осминафиналите.

„Не мога да тичам, защото ще си счупя коляното. Аз съм на 67 години“, обясни той. „И за мен играта никога не свършва. Когато Мартинели вкара гола, оставаха няколко минути до края. Затова не мога да празнувам. Защото много пъти ми се е случвало мач, който съм смятал за приключил, да завърши зле“, добави той.

В по-непринуден тон Анчелоти, който се определя като католик, призна, че няма навика да се моли преди мачове: „Аз съм католик, но мисля, че Бог има други проблеми, за които да мисли (смее се).“

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