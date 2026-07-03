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Ендрик за Анчелоти: Имаме един от най-добритре треньори в света, сякаш Бог го набюдава

  • 3 юли 2026 | 10:07
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Ендрик трябваше да бъде търпелив по време на първото си Световно първенство, включвайки се от резервната скамейка, вместо да бъде в центъра на вниманието, а 19-годишният бразилски нападател заяви, че е „спокоен“ с решенията на старши треньора Карло Анчелоти. Нападателят на Реал Мадрид не участва в първия мач на Бразилия срещу Мароко, игра 26 минути срещу Хаити, влезе на терена в заключителните етапи на двубоя срещу Шотландия и игра 45 минути срещу Япония. Феновете призовават за по-голяма роля на Ендрик от началото на турнира, но преди мача от осминафиналите срещу Норвегия в неделя, тийнейджърът отдаде дължимото Анчелоти, който му бе треньор и в Реал Мадрид, за това, че поставя отбора над отделните футболисти.

„Той няма да направи това, което е най-добро за мен, той ще направи това, което е най-добро за тима. Той не се страхува да взима трудни решения, прави това, което смята за правилно, а нещата се случват. Сякаш Бог го наблюдава. Защото каквото и да прави Карло, нещата просто се получават. Когато треньорът ми каже да направя нещо, няма да поглеждам назад, просто ще направя това, което той иска“, каза още бразилският национал.

Анчелоти обясни защо Eндрик не играе за националния отбор на Бразилия
Анчелоти обясни защо Eндрик не играе за националния отбор на Бразилия

На въпроса. дали несигурността относно игровото му време ще му повлияе, Ендрик увери, че остава спокоен: „Ще спя като бебе. Ще бъда наистина спокоен, защото преди да заспя, мисля, че най-важното нещо е това, което правя - да се моля, да говоря с Бог и да съм уверен, че нещата ще се случат в точния момент.“ Ендрик заяви, че на 19 години самото му участие в състава на Бразилия за Световното първенство е „значителен етап“.

„Много съм благодарен, че съм тук. За мен самото включване в този отбор и участието ми на Световно първенство е победа само по себе си. Много добре съм подготвен за този момент, но ние сме 26 футболисти и всички чакаме своя шанс. Важното е да сме готови, когато този шанс се появи“, продължи тийнейджърът.

Ендрик каза още, че предишното му сътрудничество с Анчелоти в Реал Мадрид му е помогнало да разбере методите на италианеца.

„Той беше първият ми треньор, когато пристигнах в Европа. Това беше едно от най-добрите преживявания в кариерата ми. В първия ми сезон в Реал не играх много. Беше по няколко минути тук-там, но влизах в игра на практика във всеки мач. Той ми казваше да остана спокоен, че моето време ще дойде“, разказа бразилецът.

Той също така посочи гола на Габриел Мартинели в последния мач на Бразилия като доказателство, че управлението на състава от страна на Анчелоти може да се отплати.

„Треньорът ни е един от най-добрите в света. Той знае точно какво да прави. Чувствам се много спокойно с него и винаги следвам съветите му“, завърши Ендрик.

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Снимки: Gettyimages

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