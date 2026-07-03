Рафиня се появи на тренировка, бразилците се забавляват с него

Националният отбор на Бразилия проведе тренировка в петък преди осминафиналния си мач от Световното първенство срещу Норвегия, който ще се играе в Ню Джърси.

Петкратните световни шампиони влизат в неделния двубой с надеждата да запазят живи шансовете си за прекратяване на 24-годишната суша без титла.

Отборът получи добри новини, след като нападателят Рафиня се завърна към тренировъчния процес в Мористаун.

Той беше посрещнат от съотборниците си с традиционния за тима ритуал за посрещане. Рафиня участва в началните координационни упражнения и занимания с топка, преди да продължи възстановяването си отделно от групата. Нападателят напредва добре след контузия в подколянното сухожилие, но остава извън сметките за неделния мач срещу Норвегия.

При отсъствието и на Лукас Пакета, 19-годишните Ендрик и Раян може да започнат като титуляри в атака.

34-годишният Неймар все още не е напълно възстановен, така че е вероятно да остане на резервната скамейка.

Победата с 2:1 над Япония в предишния кръг беше първият случай от 2002 година насам, в който Бразилия печели елиминационен мач на Световно първенство след обрат.

Триумфът на Норвегия с 2:1 над Кот д'Ивоар пък беше първата им победа в елиминационен двубой на световни финали в историята.

Победителят от този сблъсък ще се изправи срещу един от съдомакините Мексико или шампиона от 1966 година Англия в четвъртфинален мач в Маями.

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