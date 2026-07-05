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Безредици в Нидерландия след победaта на Мароко над Канада

  • 5 юли 2026 | 17:45
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Марокански фенове създадоха безредици в Нидерландия след победата на африканците с 3:0 над Канада на Мондиал 2026, съобщава "Де Телеграаф" в неделя. Сериозен брой привърженици излязоха по улиците на няколко нидерландски града и празненствата прераснаха в насилие.

Бутилки, яйца, камъни и фойерверки бяха хвърляни по полицията в Хага. Двама служители на реда са ранени, след като бяха ударени от сигнални ракети. Специално полицейско звено беше разположено, за да възстанови реда.

Общо 29 хулигани бяха задържани в Хага, 25 от които са освободени след заплащане на глоби.

В Ротердам и Дордрехт общо 10 души бяха арестувани за създаване на безредици и използване на фойерверки. Няколко от тях опитаха да блокират преминаването на пожарни коли и линейки.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

В Утрехт фенове запалиха пожари на няколко места и нападнаха полицаи, но заподозрените все още не са задържани от властите.

Мароко ще играе срещу Франция на четвъртфиналите на Мондиал 2026. Мачът ще се проведе на 9 юли във Фоксбъро.

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