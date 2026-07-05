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Рахими: Можем да стигнем до финала, защо не и да се борим за титлата

  • 5 юли 2026 | 16:15
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Мароканският национал Суфиан Рахими, който се появи в средата на първото полувреме на мястото на голмайстора Исмаел Сайбари срещу Канада и отбеляза третото попадениет за африканците изрази увереност, че „Атласките лъвове“ притежават необходимите качества не само да достигнат до финала на Световното първенство, но и да се борят за титлата, предвид потенциала на настоящия състав.

В изявления за медиите след победата над Канада, Рахими сподели: „Бих искал да благодаря на Негово Величество крал Мохамед VI за поздравленията, както и на мароканския народ за непрестанната подкрепа. Това, което постигнахме досега, е само началото, ако е рекъл Бог.“

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Той добави: „Това е огромна радост за нас и за целия марокански народ. За мен лично радостта е още по-специална, защото самото присъствие в състава на националния отбор и участието на Световно първенство беше моя детска мечта.“

В заключение нападателят каза: „Ние не просто мечтаем, а работим и се трудим усилено. Тази група има потенциала да стигне до финала на Световното първенство, а защо не и да се бори за трофея. Надяваме се публиката да продължи да ни вярва, защото нейната подкрепа ни тласка да вървим напред.“

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Снимки: Gettyimages

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