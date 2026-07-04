Канада и Мароко са направили истинска корида до почивката

В първото полувреме на мача от 1/8-финалния мач между Канада и Мароко на Мондиал 2026 са били показани повече жълти картони, отколкото двата отбора са отправили удари един срещу друг.
Мароко сгази Канада след почивката и чака своя противник на 1/4-финалите
Броят на официалните предупреждения е бил 5, докато съперниците са стреляли към вратите си 6 пъти.
Порталът Opta съобщи информацията в социалната мрежа Х. Това е първи подобен случай, откакто се води подобна статистика от 1966 г. насам. Все пак съперниците показаха доста по-разкрепостен футбол след почивката, а “атласките лъвове” вкараха три безответни гола.
На 1/4-финалите мароканците ще играят срещу победителя от срещата между Парагвай и Франция.
Тази среща ще стартира в полунощ българско време на идния 5-и юли (неделя).
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