Канада и Мароко са направили истинска корида до почивката

В първото полувреме на мача от 1/8-финалния мач между Канада и Мароко на Мондиал 2026 са били показани повече жълти картони, отколкото двата отбора са отправили удари един срещу друг.

Мароко сгази Канада след почивката и чака своя противник на 1/4-финалите

Броят на официалните предупреждения е бил 5, докато съперниците са стреляли към вратите си 6 пъти.

-1 - The first half of Canada vs. Morocco featured fewer shots (5) than yellow cards (6), the first time that's happened in the first half of a FIFA World Cup match on record (since 1966).



Chippy. pic.twitter.com/lQ0ZNZTlK9 — OptaJack⚽️ (@OptaJack) July 4, 2026

Порталът Opta съобщи информацията в социалната мрежа Х. Това е първи подобен случай, откакто се води подобна статистика от 1966 г. насам. Все пак съперниците показаха доста по-разкрепостен футбол след почивката, а “атласките лъвове” вкараха три безответни гола.

На 1/4-финалите мароканците ще играят срещу победителя от срещата между Парагвай и Франция.

Тази среща ще стартира в полунощ българско време на идния 5-и юли (неделя).

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google