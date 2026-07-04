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Канада и Мароко са направили истинска корида до почивката

  • 4 юли 2026 | 22:40
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В първото полувреме на мача от 1/8-финалния мач между Канада и Мароко на Мондиал 2026 са били показани повече жълти картони, отколкото двата отбора са отправили удари един срещу друг.

Мароко сгази Канада след почивката и чака своя противник на 1/4-финалите
Мароко сгази Канада след почивката и чака своя противник на 1/4-финалите

Броят на официалните предупреждения е бил 5, докато съперниците са стреляли към вратите си 6 пъти.

Порталът Opta съобщи информацията в социалната мрежа Х. Това е първи подобен случай, откакто се води подобна статистика от 1966 г. насам. Все пак съперниците показаха доста по-разкрепостен футбол след почивката, а “атласките лъвове” вкараха три безответни гола.

На 1/4-финалите мароканците ще играят срещу победителя от срещата между Парагвай и Франция.

Тази среща ще стартира в полунощ българско време на идния 5-и юли (неделя).

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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