Златната резерва Рахими също записа историческо постижение

Мароко затвърди репутацията си на един от най-впечатляващите отбори на Световното първенство, след успеха с 3:0 над Канада в сблъсъка от 1/8-финалите. Важна роля за силните резултати на тима играят и резервите, които се включват с огромна енергия в решителните моменти. В илюстрация на това се превърна крилото Софиан Рахими, който след поредното си силно включване от пейката записа името си в златните страници на футболната история с уникално за африканския континент постижение.

Офанзивният футболист вече има директно участие в 3 гола в рамките на своите 5 мача на световни финали, като е записал на сметката си 2 попадения и 1 асистенция. Уникалното в тази статистика е, че абсолютно всички тези показатели са постигнати, след като той е влизал в игра като смяна. Това го превръща в африканския футболист с най-много голови участия на световни първенства, постигнати след влизане от пейката.

3 - 🇲🇦 Soufiane Rahimi has been involved in three goals in five FIFA World Cup appearances (2 goals, 1 assist), all as a sub.



It's the most goal involvements by an African player who has never started a game in World Cup history.



Impact. https://t.co/EZ6k2JVp9q pic.twitter.com/bHfwFNkf6M — OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2026

Изключителната ефективност на мароканското „жокер“ оръжие се затвърди още в груповата фаза на турнира, когато той влезе и обърна мача срещу Хаити, записвайки гол и асистенция за победата с 4:2. В осминафинала срещу Канада Рахими отново се появи като смяна в края и оформи крайното 3:0, с което официално изпревари всички други златни резерви в историята на африканския футбол на световни финали.

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Снимки: Gettyimages