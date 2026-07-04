Азедин Унахи: Целият народ е зад нас, знаем какво трябва да направим

Авторът на два от трите гола за Мароко при категоричната победа с 3:0 над Канада в първия осминафинал на световното първенство, Азедин Унахи, не скри гордостта си след класирането на тима за четвъртфиналите. Мароканският национал призна, че въпреки убедителния резултат двубоят е бил далеч по-труден, отколкото показва крайният резултат, тъй като канадците са се борили до последно за мястото си в турнира.

„Всички сме горди. Мачът беше труден. Видяхме, че съперникът ни създаде проблеми. Искаше да остане в турнира“.

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Полузащитникът подчерта, че именно играта на Мароко след почивката е наклонила окончателно везните в полза на африканския тим.

„През второто полувреме дадохме всичко от себе си. Направихме важните и точни решения, а всеки се раздаде напълно“, коментира той.

Унахи не пропусна да благодаи и на мароканските фенове, които продължават да подкрепят горещо отбора по време на Мондиал 2026.

„Знаем, че целият народ е зад нас. Знаем къде отиваме и какво трябва да направим“, завърши футболистът.

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