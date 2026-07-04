Браим Диас вече е кралят на асистенциите за Африка на световни първенства

Националният отбор на Мароко постигна безапелационна победа с 3:0 срещу Канада в осминафиналите на Световното първенство по футбол 2026, класирайки се уверено за следващата фаза на турнира. Голямата новина от двубоя обаче бе историческото постижение на атакуващия полузащитник Браим Диас, който се превърна в абсолютен рекордьор по асистенции в историята на африканския футбол на световни финали. Плеймейкърът на Реал Мадрид изигра поредния си феноменален мач и дирижираше играта на „атласките лъвове“, подпечатвайки триумфа на своя тим с нови ключови подавания.

Диас вече има 4 асистенции на сметката си, което е абсолютен рекорд за африкански футболист на Световно първенство. По време на срещата с Канада той първо достави перфектен извеждащ пас за втория гол на Азедин Унахи в 82-рата минута, а в самия край на двубоя асистира и на Суфиан Рахими за крайното 3:0. Изключителното в случая е, че Брахим Диас успя да достигне това историческо постижение в рамките на само един-единствен мондиал, след като по-рано в груповата фаза записа по една асистенция и в мачовете срещу Бразилия и Шотландия.

4 - Brahim Díaz now has the most assists of any African player in FIFA World Cup history (4).



🇲🇦 Record-breaker. pic.twitter.com/FPVk1ehLi9 — OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2026

С това си представяне мароканската звезда задмина досегашните върхови постижения на континента. Предишният рекорд за най-много асистенции в едно издание се държеше от друг мароканец – Тахар Ел-Халеж, който направи 3 асистенции по време на Световното първенство във Франция през 1998 г. В по-широк план, легендарният ганайски нападател Асамоа Гиан също имаше 3 асистенции в историята на участията си на световни финали, но разпределени в няколко различни турнира. Диас не просто подобри тези постижения, но вдигна летвата на напълно ново ниво за целия африкански футбол.

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Снимки: Gettyimages