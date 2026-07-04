Джеси Марш: Бяхме по-добрият отбор, но Мароко беше по-ефективен

Селекционерът на Канада Джеси Марш остана разочарован след отпадането на тима му от Световното първенство след загубата с 0:3 от Мароко, но защити представянето на своите футболисти. Според Марш канадците са контролирали голяма част от двубоя, но са били наказани от по-високата класа на съперника в завършващата фаза.

„Смятам, че ние бяхме по-добрият отбор. Те обаче се справиха по-добре в конкретните ситуации и разполагат с малко повече качество в последната третина на терена“, коментира специалистът.

Мароко сгази Канада след почивката и чака своя противник на 1/4-финалите

Наставникът разкри, че идеята на Канада е била да поддържа едно и също високо темпо през целия двубой, но липсата на ефективност пред гола е наклонила везните в полза на мароканците. Въпреки тежкото поражение американецът похвали своите футболисти за представянето им и благодари на привържениците, които подкрепяха отбора.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google