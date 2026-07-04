Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Канада
  3. Джеси Марш: Бяхме по-добрият отбор, но Мароко беше по-ефективен

Джеси Марш: Бяхме по-добрият отбор, но Мароко беше по-ефективен

  • 4 юли 2026 | 22:41
  • 384
  • 1

Селекционерът на Канада Джеси Марш остана разочарован след отпадането на тима му от Световното първенство след загубата с 0:3 от Мароко, но защити представянето на своите футболисти. Според Марш канадците са контролирали голяма част от двубоя, но са били наказани от по-високата класа на съперника в завършващата фаза.

„Смятам, че ние бяхме по-добрият отбор. Те обаче се справиха по-добре в конкретните ситуации и разполагат с малко повече качество в последната третина на терена“, коментира специалистът.

Мароко сгази Канада след почивката и чака своя противник на 1/4-финалите
Мароко сгази Канада след почивката и чака своя противник на 1/4-финалите

Наставникът разкри, че идеята на Канада е била да поддържа едно и също високо темпо през целия двубой, но липсата на ефективност пред гола е наклонила везните в полза на мароканците. Въпреки тежкото поражение американецът похвали своите футболисти за представянето им и благодари на привържениците, които подкрепяха отбора.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Фенове висяха по оградите, но не видяха Роналдо

Фенове висяха по оградите, но не видяха Роналдо

  • 4 юли 2026 | 21:04
  • 531
  • 2
Инфантино предизвика полемика с признание, че подкрепя Аржентина

Инфантино предизвика полемика с признание, че подкрепя Аржентина

  • 4 юли 2026 | 20:36
  • 1133
  • 5
Нуно Мендеш: Испания ще е най-трудният съперник

Нуно Мендеш: Испания ще е най-трудният съперник

  • 4 юли 2026 | 20:28
  • 750
  • 1
Мароко сгази Канада след почивката и чака своя противник на 1/4-финалите

Мароко сгази Канада след почивката и чака своя противник на 1/4-финалите

  • 4 юли 2026 | 22:02
  • 26106
  • 119
Бешикташ договори играч с голяма заслуга за титлата на Арсенал

Бешикташ договори играч с голяма заслуга за титлата на Арсенал

  • 4 юли 2026 | 19:32
  • 3998
  • 4
Кевин де Бройне и Леандро Тросар пропуснаха тренировка на Белгия

Кевин де Бройне и Леандро Тросар пропуснаха тренировка на Белгия

  • 4 юли 2026 | 18:35
  • 584
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Мароко сгази Канада след почивката и чака своя противник на 1/4-финалите

Мароко сгази Канада след почивката и чака своя противник на 1/4-финалите

  • 4 юли 2026 | 22:02
  • 26106
  • 119
Григор Димитров загуби 4-тия сет срещу Матео Беретини

Григор Димитров загуби 4-тия сет срещу Матео Беретини

  • 4 юли 2026 | 22:03
  • 29950
  • 42
Съставите на Парагвай и Франция (гледайте на живо)

Съставите на Парагвай и Франция (гледайте на живо)

  • 4 юли 2026 | 22:45
  • 2542
  • 6
Никола Цолов с нова фантастична победа след изпреварване в последната обиколка

Никола Цолов с нова фантастична победа след изпреварване в последната обиколка

  • 4 юли 2026 | 16:30
  • 49751
  • 69
Ботев (Пд) надви Спартак (Вн) с гол на тийнейджър

Ботев (Пд) надви Спартак (Вн) с гол на тийнейджър

  • 4 юли 2026 | 20:50
  • 20277
  • 30
ЦСКА 1948 с първа загуба в контролите

ЦСКА 1948 с първа загуба в контролите

  • 4 юли 2026 | 20:51
  • 17222
  • 20