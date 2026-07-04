Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Парагвай - Франция
  1. Световно първенство
  2. Мароко
  3. Пълна доминация: Мароко вече има толкова победи в елиминации, колкото всички в Африка

Пълна доминация: Мароко вече има толкова победи в елиминации, колкото всички в Африка

  • 4 юли 2026 | 23:55
  • 401
  • 0

Националният отбор на Мароко продължава да пише златната история на африканския футбол, налагайки абсолютна доминация в елиминационната фаза на световните първенства. След категоричния триумф с 3:0 над съдомакина Канада, „атласките лъвове“ се класираха за четвъртфиналите на Мондиал записаха невероятно постижение. С този успех Мароко вече има общо 4 победи в елиминационната фаза на световни финали — точно толкова, колкото са постигнали всички останали африкански нации в историята, взети заедно.

Този смазващ статистически факт показва мащаба на футболната революция, която страната извършва през последните години. Докато исторически сили от континента като Камерун, Сенегал, Гана и Нигерия са успявали да запишат само спорадични успехи в директните елиминации, мароканците демонстрират уникална за Африка постоянство и тактическа зрялост, когато залогът е най-висок. Те буквално засенчиха постиженията на целия си континент, превръщайки се в безспорен флагман на африканския футбол на най-голямата международна сцена.

Увереният марш на играчите, водени от Мохамед Уаби, е директно продължение на паметното представяне на страната от предишното Световно първенство в Катар през 2022 г., когато станаха първата африканска нация, достигнала до полуфинал в историята. Сега, след поредната силна лекция срещу Канада, „атласките лъвове“ се намират на само една победа разстояние от това да повторят това историческо постижение в два поредни турнира. В спор за място на полуфиналите те очакват победителя от сблъсъка между Франция и Парагвай.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Фенове висяха по оградите, но не видяха Роналдо

Фенове висяха по оградите, но не видяха Роналдо

  • 4 юли 2026 | 21:04
  • 622
  • 4
Инфантино предизвика полемика с признание, че подкрепя Аржентина

Инфантино предизвика полемика с признание, че подкрепя Аржентина

  • 4 юли 2026 | 20:36
  • 1329
  • 6
Нуно Мендеш: Испания ще е най-трудният съперник

Нуно Мендеш: Испания ще е най-трудният съперник

  • 4 юли 2026 | 20:28
  • 854
  • 1
Мароко сгази Канада след почивката и чака своя противник на 1/4-финалите

Мароко сгази Канада след почивката и чака своя противник на 1/4-финалите

  • 4 юли 2026 | 22:02
  • 29798
  • 129
Бешикташ договори играч с голяма заслуга за титлата на Арсенал

Бешикташ договори играч с голяма заслуга за титлата на Арсенал

  • 4 юли 2026 | 19:32
  • 4591
  • 4
Кевин де Бройне и Леандро Тросар пропуснаха тренировка на Белгия

Кевин де Бройне и Леандро Тросар пропуснаха тренировка на Белгия

  • 4 юли 2026 | 18:35
  • 626
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На почивката: Парагвай 0:0 Франция (гледайте на живо)

На почивката: Парагвай 0:0 Франция (гледайте на живо)

  • 4 юли 2026 | 22:45
  • 7937
  • 77
Изумителен Григор Димитров продължава да мачка на "Уимбълдън"

Изумителен Григор Димитров продължава да мачка на "Уимбълдън"

  • 4 юли 2026 | 23:53
  • 48352
  • 95
Мароко сгази Канада след почивката и чака своя противник на 1/4-финалите

Мароко сгази Канада след почивката и чака своя противник на 1/4-финалите

  • 4 юли 2026 | 22:02
  • 29798
  • 129
Никола Цолов с нова фантастична победа след изпреварване в последната обиколка

Никола Цолов с нова фантастична победа след изпреварване в последната обиколка

  • 4 юли 2026 | 16:30
  • 55096
  • 69
Ботев (Пд) надви Спартак (Вн) с гол на тийнейджър

Ботев (Пд) надви Спартак (Вн) с гол на тийнейджър

  • 4 юли 2026 | 20:50
  • 21952
  • 32
ЦСКА 1948 с първа загуба в контролите

ЦСКА 1948 с първа загуба в контролите

  • 4 юли 2026 | 20:51
  • 19085
  • 20