Пълна доминация: Мароко вече има толкова победи в елиминации, колкото всички в Африка

Националният отбор на Мароко продължава да пише златната история на африканския футбол, налагайки абсолютна доминация в елиминационната фаза на световните първенства. След категоричния триумф с 3:0 над съдомакина Канада, „атласките лъвове“ се класираха за четвъртфиналите на Мондиал записаха невероятно постижение. С този успех Мароко вече има общо 4 победи в елиминационната фаза на световни финали — точно толкова, колкото са постигнали всички останали африкански нации в историята, взети заедно.

Този смазващ статистически факт показва мащаба на футболната революция, която страната извършва през последните години. Докато исторически сили от континента като Камерун, Сенегал, Гана и Нигерия са успявали да запишат само спорадични успехи в директните елиминации, мароканците демонстрират уникална за Африка постоянство и тактическа зрялост, когато залогът е най-висок. Те буквално засенчиха постиженията на целия си континент, превръщайки се в безспорен флагман на африканския футбол на най-голямата международна сцена.

Morocco have won as many World Cup knockout stage games as every other African nation combined (4).



Leading the way. 🇲🇦 https://t.co/muLNunxNvC pic.twitter.com/OuACWhpePw — Squawka (@Squawka) July 4, 2026

Увереният марш на играчите, водени от Мохамед Уаби, е директно продължение на паметното представяне на страната от предишното Световно първенство в Катар през 2022 г., когато станаха първата африканска нация, достигнала до полуфинал в историята. Сега, след поредната силна лекция срещу Канада, „атласките лъвове“ се намират на само една победа разстояние от това да повторят това историческо постижение в два поредни турнира. В спор за място на полуфиналите те очакват победителя от сблъсъка между Франция и Парагвай.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages