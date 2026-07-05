Сайбари аут за битката с Франция?

Класирането на Мароко за 1/4-финалите на Мондиал 2026 беше помрачено от сериозен проблем. Голямата звезда на тима Исмаел Сайбари беше принудително заменен само 22 минути след началото на съботния мач срещу Канада, след като получи травма по време на атака и веднага сигнализира за смяна.

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Атакуващият полузащитник, който е водещият голмайстор за „атласките лъвове“ на този Мондиал с три попадения, не успя да продължи и напусна терена с видими болки. Това повдигна сериозни въпроси относно участието му до края на турнира.

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Първоначалните информации сочат, че Сайбари е получил мускулна травма в задната част на дясното бедро, което съответства на разтежение на подколянното сухожилие. Контузията е получена по време на атакуваща комбинация, която впоследствие е отменена поради засада.

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След като получи медицинска помощ на терена, треньорският щаб на Мароко предпочете да го замени със съотборника му Рахими като предпазна мярка за избягване на по-сериозни увреждания.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Мароко ще срещне Франция на 9-и юли (четвъртък) от 23:00 часа българско време в спор за място на 1/2-финалите. Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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