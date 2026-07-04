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Мондиал 2026: Канада - Мароко
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Канада 0:0 Мароко, "атласките лъвове" трябваше да заменят звездата си (гледайте на живо тук)

  • 4 юли 2026 | 19:59
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Канада и Мароко играят при 0:0 в първия от 1/8-финалите на Световното първенство.

Канадският тим първи достигна до интересна ситуация в петата минута, когато Джонатан Дейвид се оказа почти сам в наказателното поле и стреля безуспешно. Последваха три последователни корнера за момчетата на Джеси Марш. При първите два не последва нищо забележително, но при третото изпълнение се стигна до сериозно разбъркване в наказателното поле на “атласките лъвове”, които с трудности успяха да изчистят кълбото. Отличният старт на съдомакините продължи и в следващите минути. В 10-ата нова грешка при изнасянето на топката даде възможност на Тани Олувасей се да се озове сам срещу Боно, но вратарят реагира отлично и спаси.

Още в средата на първата част селекционерът на Мароко Мохамед Уахби бе принуден да направи изключително неприятна промяна в своя тим, заменяйки звездата си в атака Исмаел Сайбари, който получи травма, а на терена се появи Суфиан Рахими.

Съдомакините от “кленовите листа” заеха второто място в своята група, а след това постигнаха драматичен късен успех в първата елиминация в сблъсъка с Южна Африка, за да достигнат тази фаза. Подобна бе ситуацията и с “атласките лъвове”, които останаха втори в една група с Бразилия, а след това постигнаха дори по-впечатляваща по своя драматизъм победа с дузпи над Нидерландия. И за двата тима това бе исторически първи успех в елиминации на Световно първенство, но тук един от тях ще трябва да потегли към дома.

Наставникът на Канада Джеси Марш отново не може да разчита на своята голяма звезда Алфонсо Дейвис. Левият бек за пореден път остава на пейката, макар да имаше надежди, че този път би могъл да стартира от първата минута, но въпреки това той сяда на пейката. Именно появата на играча на Байерн (Мюнхен) в двубоя с Южна Африка преобрази до голяма степен канадския тим в последния четвърт час, когато се стигна до попадението на Стивън Еустакио. Именно халфът пък отново ще носи капитанската лента. Атаката на Канада отново ще бъде водена от Джонатан Дейвид и Тани Олувасейи.

Селекционерът на Мароко Мохамед Уахби не прави големи промени спрямо очакванията за неговия тим. В центъра на защитата отново започват Иса Диоп и младия Реда Халхал. Едва 18-годишният талант Аюб Муади отново стартира от първата минута и ще си партнира с Нийл Ел Айнауи, а Софиан Амрабат сяда на пейката. Атаката на африканците ще бъде водена от звездата на тима Исмаел Сайбари, който има три гола до момента, а той ще бъде подкрепян от Браим Диас и Билал Ел Ханус от малко по-задни позиции.

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Снимки: Gettyimages

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