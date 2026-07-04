Уахби: Щастливи сме, реагирахме отлично през втората част

Мохамед Уахби, изрази задоволството си от победата на водения от него тим на Мароко с 3:0 над Канада, която осигури на тима му място на 1/4-финалите на Мондиал 2026, чийто съдомакин са и "кленовите листа".

Мароко сгази Канада след почивката и чака своя противник на 1/4-финалите

„Много сме щастливи. Това беше мач от Световно първенство, където двубоите са трудни срещу отбори, борещи се за своето оцеляване“, заяви Уахби.

Специалистът похвали представянето на съперника, но отличи играта на своя тим след почивката.

Азедин Унахи: Целият народ е зад нас, знаем какво трябва да направим

„Трябва да призная, че футболистите на Канада бяха впечатляващи и изиграха топ мач. Това не ни изненада, но през второто полувреме успяхме да се възползваме от повечето пространства, които ни оставиха, и това се оказа ключово“, допълни треньорът на Мароко.

Джеси Марш: Бяхме по-добрият отбор, но Мароко беше по-ефективен

На 1/4-финалите Мароко ще срещне по-силния измежду Парагвай и Франция.

На почивката: Парагвай 0:0 Франция (гледайте на живо)

Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на bnt.sportal.bg.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google