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Мондиал 2026: Парагвай - Франция
  1. Световно първенство
  2. Мароко
  3. Уахби: Щастливи сме, реагирахме отлично през втората част

Уахби: Щастливи сме, реагирахме отлично през втората част

  • 4 юли 2026 | 23:41
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Мохамед Уахби, изрази задоволството си от победата на водения от него тим на Мароко с 3:0 над Канада, която осигури на тима му място на 1/4-финалите на Мондиал 2026, чийто съдомакин са и "кленовите листа".

Мароко сгази Канада след почивката и чака своя противник на 1/4-финалите
Мароко сгази Канада след почивката и чака своя противник на 1/4-финалите

„Много сме щастливи. Това беше мач от Световно първенство, където двубоите са трудни срещу отбори, борещи се за своето оцеляване“, заяви Уахби.

Специалистът похвали представянето на съперника, но отличи играта на своя тим след почивката.

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„Трябва да призная, че футболистите на Канада бяха впечатляващи и изиграха топ мач. Това не ни изненада, но през второто полувреме успяхме да се възползваме от повечето пространства, които ни оставиха, и това се оказа ключово“, допълни треньорът на Мароко.

Джеси Марш: Бяхме по-добрият отбор, но Мароко беше по-ефективен
Джеси Марш: Бяхме по-добрият отбор, но Мароко беше по-ефективен

На 1/4-финалите Мароко ще срещне по-силния измежду Парагвай и Франция.

На почивката: Парагвай 0:0 Франция (гледайте на живо)
На почивката: Парагвай 0:0 Франция (гледайте на живо)

Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на bnt.sportal.bg.

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