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Мароко си осигури 31,5 млн. долара с класирането на 1/4-финал, вижте финансовите стимули на Световното

  • 5 юли 2026 | 15:46
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Националният отбор на Мароко продължава да пише история на финалите на Световното първенство по футбол през 2026 г. „Атласките лъвове“ достигнаха до четвъртфиналите за втори пореден път, след като победиха Канада с 3:0 на осминафиналите. С този успех тимът си гарантира и значителна финансова премия от Международната футболна федерация (ФИФА).

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Според новата система за финансови награди, приета от ФИФА за настоящото издание, отборите, които достигнат до четвъртфиналите, получават по 19 милиона долара като бонус за представянето си. Тази сума е предназначена за класираните от пето до осмо място.

Приходите за мароканския тим обаче не спират дотук. ФИФА предоставя на всеки участник на Мондиала по 10 милиона долара за самото класиране, както и допълнителни 2,5 милиона долара за покриване на разходите по подготовката. Така общата сума, която Мароко си е осигурил до момента, възлиза на 31,5 милиона долара.

„Атласките лъвове“ все още имат възможност да увеличат размера на своите премии, ако продължат напред в турнира. Отборът, заел четвърто място, ще получи общо 39,5 милиона долара, а третият в крайното класиране – 41,5 милиона. Загубилият финалист ще прибере 45,5 милиона долара, докато наградата за шампиона достига 62,5 милиона долара, след като се добавят и сумите за участие и подготовка.

Разпределение на наградния фонд на Световното първенство: Такса за участие и разходи по подготовка: 10 млн. долара + 2,5 млн. долара Класирани от 33-то до 48-о място: 9 млн. долара Класирани от 17-о до 32-ро място (осминафинали): 11 млн. долара Класирани от 9-о до 16-о място (осминафинали): 15 млн. долара Класирани от 5-о до 8-о място (четвъртфинали): 19 млн. долара Четвърто място: 27 млн. долара Трето място: 29 млн. долара Второ място: 33 млн. долара Шампион (първо място): 50 млн. долара

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Снимки: Gettyimages

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