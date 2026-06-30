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Сблъсъци в Хага след успеха на Мароко над Нидерландия

  • 30 юни 2026 | 15:31
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Футболни фенове влязоха в сблъсъци с полицията в Хага, след като Мароко спечели срещу Нидерландия на Световното първенство в Северна Америка. Африканците победиха "оранжевите" с 3:2 след изпълнение на дузпи след равенство 1:1 в редовното време и продълженията.  Марокански фенове пуснаха фойерверки в квартал Шилдерсвийк, а полиция са били замеряни с камъни и други предмети веднага след края на двубоя между Нидерландия и Мароко. Екипи за борба с безредиците са използвали водни оръдия, за да разпръснат събралите се.

"Няколко души са арестувани за извършване на насилие", съобщиха от полицията в Хага във вторник.

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Стотици привърженици празнуваха успеха на своите любимци в мароканския град Казабланка. рано сутринта местно време феновете развяваха знамена, танцуваха и скандираха "Канада, идваме за теб". Преди четири години Мароко стана първият тим от Африка, достигнал до полуфиналите на Световен шампионат. Следващият противник на "лъвовете" на Мондиал 2026 е Канада.

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Снимки: Gettyimages

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