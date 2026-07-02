86-ата минута се превърна в кошмар за африканските отбори на Мондиал 2026

Забележително съвпадение бележи осминафиналите на Световното първенство през 2026 г., като три африкански отбора видяха как мечтите им се разбиват от голове, допуснати в 86-ата минута. Кот д'Ивоар, Демократична република Конго и Сенегал станаха жертви на тази нещастна тенденция.

В сблъсъка между Кот д'Ивоар и Норвегия резултатът беше открит от Антонио Нуса в 39-ата минута. Африканският отбор успя да изравни чрез Амад Диало в 74-ата минута, но гол на Ерлинг Халанд в 86-ата минута подпечата европейската победа.

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Подобен сценарий се разигра и в мача между Англия и Демократична република Конго. Конгоанците поведоха рано с гол на Брайън Сипенга в седмата минута и успяха да запазят преднината си в продължение на 75 минути, до голяма степен благодарение на забележителното представяне на вратаря Лионел Мпаси. Хари Кейн обаче изравни резултата, а в 86-ата минута отбеляза втория си гол с неспасяем удар извън наказателното поле, осигурявайки обрата и изпреварвайки Пеле като шестия най-добър голмайстор в историята на надпреварата.

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Що се отнася до Сенегал, 86-ата минута отбеляза началото на възраждането на Белгия. Сенегалският отбор водеше благодарение на головете на Хабиб Диаара (24') и Исмаила Сар (51'), но Ромелу Лукаку намали изоставането в 86-ата минута. Юри Тилеманс изравни три минути по-късно, а в продълженията същият Тилеманс спечели и реализира дузпа, която доведе до отпадането на африканския отбор.

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До момента само два африкански отбора са избегнали този модел. Мароко успя да се класира, побеждавайки Нидерландия след дузпи. От своя страна, Южна Африка беше единствената, която отпадна от неевропейски отбор, Канада, с гол на Еустакио в добавеното време.

Кабо Верде, Египет, Алжир и Гана са африканските отбори, които все още не са играли своите мачове от 1/16-финалите, като тяхната надежда е да прекъснат това проклятие и да си осигурят място в следващата фаза на турнира.

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