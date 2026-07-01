Съставите на Англия и ДР Конго, Тухел е направил три промени

Англия и ДР Конго излизат на „Мерцедес-Бенц Стейдиъм“ в Атланта в 1/16-финален сблъсък от Световното първенство. Победителят ще срещне в следващата фаза един от съдомакините на турнира - Мексико.

Англия е в добра форма, записвайки четири победи и едно равенство в последните си пет срещи, като спечели и групата си, в която бяха още Гана, Хърватия и Панама. "Трите лъва" обаче играха силно само в двубоя с хърватите, а в следващите две срещи понесоха известни критики за представянето си.

ДР Конго вече поднесе една изненада срещу фаворит, след като на старта на участието си записа равенство с Португалия. Африканският тим постигна първата си победа на световни първенства преди няколко дни, когато надделя над Узбекистан (3:1) и така си осигури място на елиминациите.

Двете нации никога не са се срещали досега. Това обаче ще бъде третият случай, в който Англия се изправя срещу африкански съперник в елиминациите на Световно първенство, като е спечелила и двата си предишни мача срещу Камерун през 1990 г. и Сенегал през 2022 г.

Our team news for DR Congo! 🗞️ pic.twitter.com/eNjGs5VjeD — England (@England) July 1, 2026

Томас Тухел е направил три промени в сравнение с последния мач от груповата фаза, който бе срещу Панама. Джед Спенс започва отдясно на отбраната в отсъствието на контузените Рийс Джеймс и Джаръл Куанса. Деклан Райс се завръща в халфовата линия, а Нони Мадуеке е предпочетен по десния фланг на нападението пред Букайо Сака. Маркъс Рашфорд запазва мястото си на лявото крило, а атаката, разбира се, е водена от рекордьора по голове за Англия на световни първенства Хари Кейн.

Йоан Уиса, който вкара два гола срещу Узбекистан, отново води нападението на ДР Конго. Селекционерът Себастиен Десабр е направил една промяна от двубоя с Узбекистан - Нгал Айел Мукау започва за сметка на Седрик Бакамбю. Деабр променя и схемата на игра и ДР Конго ще действа днес във формация 4-5-1 вместо познатото 4-4-2.

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Снимки: Imago