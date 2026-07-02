Халф на Сенегал започна бунт: Няма да се върна при този треньорски щаб

Сенегал се сбогува със Световното първенство след обрат от 2:0 до 2:3, допуснат срещу Белгия. Това бе от онези болезнени загуби, тъй като африканският тим имаше пълен контрол над мача до 86-ата минута. Тогава голове на Лукаку и Тилеманс вдъхновиха отбора на Руди Гарсия, който в крайна сметка си осигури място на осминафиналите след продължения. Разочарованието за Сенегал бе огромно.

Един от първите, които надигнаха глас, беше Пап Гей. Футболистът на Виляреал показа огромния си гняв и дори отправи ултиматум към сенегалската федерация чрез социалните си мрежи. Той заяви, че няма да се върне в националния отбор, докато настоящият треньорски щаб не напусне.

„Ще се върна, за да кажа няколко думи за отпадането, но днес обявявам, че докато този треньорски щаб е на поста си, си взимам почивка от националния отбор“, написа той към снимка в своя профил в Инстаграм.

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На 27 години Гей е една от ключовите фигури за „Лъвовете от Теранга“. Той изглеждаше видимо ядосан, когато трябваше да напусне терена. Селекционерът Пап Тиау реши да го извади от игра в мача срещу белгийците в 66-ата минута. В микс зоната играчът коментира това решение: „Чувствах се перфектно, бях добре физически. Треньорът решава и това е.“

Преди това селекционерът изложи своите мотиви. „Не успяхме да задържим резултата от 2:0. Дузпата, всеки може да я коментира, не искам да навлизам в това. Имахме физически проблеми, имаше играчи, които вече не можеха да продължат, така че бяхме принудени да правим смени. Трябва да го приемем, това е футболът.“ Скандалът в Сенегал е налице.

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