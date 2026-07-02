Треньорът на ДР Конго научи за смъртта на баща си по време на пресконференцията

Селекционерът на националния отбор на ДР Конго Себастиан Дьосабър е научил за смъртта на своя баща по време на пресконференцията след мача срещу Англия от 1/16-финалите на Световно първенство.

Африканският тим отстъпи с 1:2 след два гола на Хари Кейн и не можа да поднесе най-голямата сензация от началото на Мондиал 2026.

Le sélectionneur de la RD Congo 🇨🇩 Sébastien Desabre a appris après le match de son équipe le décès de son père. 😢💔



Et c'est comme ceci que cela a été annoncé en conférence de presse... 😳

pic.twitter.com/2XWtcw5tfR — Actu Foot (@ActuFoot_) July 1, 2026

По време на срещата с медиите след мача, представител на футболната федерация на африканската страна обяви: „Съобщаваме, че треньорът е загубил баща си, затова изказваме нашите най-искрени съболезнования“.

49-годишният специалист отговори с „благодаря“ и прекрати участието си в пресконференцията.

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Снимки: Imago