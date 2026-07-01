Съставите на Белгия и Сенегал (гледайте тук)

Отборите на Белгия и Сенегал се изправят в поредния 1/16-финал от Световното първенство. Срещата е от 23:00 часа българско време в Сиатъл. Победителят ще играе на 1/8-финалите срещу САЩ или Босна и Херцеговина.

Белгийците стигнаха дотук след само една победа, но пък успяха да спечелят групата си, в която бяха още Египет, Иран и Нова Зеландия. Също след един успех африканците пък бяха сред щастливите трети тимове, след като останаха зад Франция и Норвегия в своята група, изпреварваки единствено Ирак.

Селекционерът на европейците Руди Гарсия залага на същите 11, с които започна срещу Нова Зеландия в последния мач от групата, спечелен с изравителното 5:1. Това означава, че Ромелу Лукаку отново е на пейката.

🚨🇧🇪 LA COMPOSITION DES DIABLES EST TOMBÉE !



Aucun changement par rapport à la victoire face à la Nouvelle-Zelande ❌



Voici les 11 Diables qui tenteront d’aller chercher la qualification face au Sénégal 🇸🇳👇



💬 Vous validez ce XI ? pic.twitter.com/qRAnJ7WVZY — Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) July 1, 2026

При сенегалците има четири промени, като в атака ще действат Илиман Ндиайе, Садио Мане и Исмаила Сар.

📋 Notre onze de départ contre la Belgique

⏰ Coup d’envoi du match : 20h00 GMT #BELSEN | #FIFAWC2026 pic.twitter.com/mRAbGW6YhY — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) July 1, 2026

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