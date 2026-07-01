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Гледайте на живо: Мондиал 2026, преди Белгия - Сенегал
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  3. Съставите на Белгия и Сенегал (гледайте тук)

Съставите на Белгия и Сенегал (гледайте тук)

  • 1 юли 2026 | 21:52
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Отборите на Белгия и Сенегал се изправят в поредния 1/16-финал от Световното първенство. Срещата е от 23:00 часа българско време в Сиатъл. Победителят ще играе на 1/8-финалите срещу САЩ или Босна и Херцеговина.

Белгийците стигнаха дотук след само една победа, но пък успяха да спечелят групата си, в която бяха още Египет, Иран и Нова Зеландия. Също след един успех африканците пък бяха сред щастливите трети тимове, след като останаха зад Франция и Норвегия в своята група, изпреварваки единствено Ирак.

Селекционерът на европейците Руди Гарсия залага на същите 11, с които започна срещу Нова Зеландия в последния мач от групата, спечелен с изравителното 5:1. Това означава, че Ромелу Лукаку отново е на пейката.

При сенегалците има четири промени, като в атака ще действат Илиман Ндиайе, Садио Мане и Исмаила Сар.

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