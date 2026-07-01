Съставите на Белгия и Сенегал (гледайте тук)

Отборите на Белгия и Сенегал се изправят в поредния 1/16-финал от Световното първенство. Срещата е от 23:00 часа българско време в Сиатъл. Победителят ще играе на 1/8-финалите срещу САЩ или Босна и Херцеговина.
Белгийците стигнаха дотук след само една победа, но пък успяха да спечелят групата си, в която бяха още Египет, Иран и Нова Зеландия. Също след един успех африканците пък бяха сред щастливите трети тимове, след като останаха зад Франция и Норвегия в своята група, изпреварваки единствено Ирак.
Селекционерът на европейците Руди Гарсия залага на същите 11, с които започна срещу Нова Зеландия в последния мач от групата, спечелен с изравителното 5:1. Това означава, че Ромелу Лукаку отново е на пейката.
При сенегалците има четири промени, като в атака ще действат Илиман Ндиайе, Садио Мане и Исмаила Сар.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google