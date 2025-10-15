Хумелс отказа официално сбогуване с националния отбор на Германия

Бившият германски защитник Матс Хумелс отказа официално сбогуване с националния отбор засега, посочвайки "емоционално отчуждение" като причина за решението си.

"Последните няколко години бяха странни. Всъщност, не съм играл за националния отбор от 2018 година. Играх само веднъж по време на Евро 2020 и в два приятелски мача в САЩ и Австрия", каза Хумелс в подкаста “Copa TS”.

Фактът, че Хумелс позволи да бъде почетен от Германската футболна федерация преди квалификационния мач за Световното първенство срещу Северна Ирландия миналия месец, беше свързан със спортния директор на централата Руди Фьолер.

Борусия (Дортмунд) обяви церемония за сбогуване с Хумелс и два приятелски мача с Ювентус

"Руди е просто страхотен човек. Когато се обади, казах: "Готов съм за това". Всъщност. бях твърдо убеден, че вече нямам нужда от това, защото беше минало твърде много време", призна Хумелс.

Бранителят игра за последно за Германия през ноември 2023 година. Това лято той също така приключи клубната си кариера в Рома. Бившият защитник носеше още екипите на Борусия (Дортмунд) и Байерн (Мюнхен), като спечели общо пет титли в Бундеслигата с двата клуба.

