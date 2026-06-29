"Вабанк": Ще оцелеят ли всички фаворити след първия кръг на елиминациите на Световното

Първият двубой от елиминационната фаза на Световното първенство даде заявка за изключително драматична развръзка. Канада стигна до победа с 1:0 над Южна Африка едва в добавеното време, а минималният успех на домакините веднага постави въпроса – предстоят ли още подобни битки и ще видим ли големи изненади по пътя към финала? Именно това беше основната тема в новото издание на „Вабанк“, където вниманието беше насочено към всички оставащи 15 срещи от 1/16-финалите на Мондиал 2026. Дискусията противопостави две напълно различни гледни точки. Според Мартин Томанов фаворитите ще оправдаят очакванията и няма да допуснат сериозни изненади в първата елиминационна фаза. По негово мнение разликата в класите между големите сили и останалите участници вече е достатъчно ясно очертана, а напрежението на директните елиминации ще накара водещите отбори да подходят максимално концентрирано.

На противоположното мнение беше Милен Пейчев, който смята, че именно сега е моментът да станем свидетели на няколко сензационни развръзки. Особено внимание в разговора беше отделено на представителите на Африка, които до момента оставиха повече от добри впечатления. Именно от тях могат да дойдат големите сензации в елиминациите. Сблъсъците между Кот д'Ивоар и Норвегия, както и Сенегал срещу Белгия, са мачовете, в които африканските отбори имат напълно реални шансове да продължат напред. Мартин Томанов обаче категорично не сподели тази теза. Според него класата и опитът на европейските фаворити ще си кажат думата именно в най-важните моменти.

Водещата Анжелина Илиева този път застана по-близо до позицията на Мартин. Според нея драматичният успех на Канада срещу Южна Африка не е задължително знак, че предстои лавина от сензации, а по-скоро показва колко трудно се печелят мачовете на подобен етап от турнира. В елиминациите напрежението е различно, а фаворитите обикновено намират начин да стигнат до желания резултат, дори когато не показват най-добрия си футбол. Освен прогнозите за възможните изненади, участниците преминаха през всички оставащи 15 двубоя от първата елиминационна фаза, анализирайки къде могат да се крият капаните за фаворитите и кои отбори изглеждат най-подготвени за битката на директните елиминации.

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