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Селекционерът на Кот д'Ивоар посочи силната страна на отбора си преди сблъсъка с Норвегия

  • 29 юни 2026 | 14:38
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В отбора на Кот д'Ивоар няма изявен реализатор и това е едно от скритите му оръжия, заяви селекционерът на африканците Емерс Фае преди срещата с Норвегия и головата машина Ерлинг Холанд. Нападателят се разписа четири пъти в първите два мача на скандинавците на турнира и почива срещу Франция, което ще му позволи да бъде свеж в елиминациите.

За Кот д'Ивоар няма да бъде лесно да спре Холанд, но “слоновете” разполагат със звезди в отбрана като Усман Диоманде, който очаква скорошен трансфер от Спортинг (Лисабон) към Премиър лийг. Отборът обаче има много талант и в атака, където играят Ян Диоманде, Никола Пепе, Анже-Йоан Бони и други. "В нашия отбор голове бележат много футболисти и смятам, че това е нашата сила. Използваме това, за да хващаме съперниците ни неподготвени и да бъдем заплаха във всяка зона. Принос имат дори футболистите, които влизат като резерви", заяви Фае преди срещата.

От друга страна, неговият норвежки колега Столе Солбакен заяви, че решението да остави титулярите си да почиват срещу Франция е било правилно. "Нещата са много прости. Класирахме се за елиминациите още след мача със Сенегал и преценихме, че цялата защита и някои халфове са изтощени", каза той. 

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Снимки: Gettyimages

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