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Добре дошли на стадиона в Монтерей, най-живописното място на Световното първенство

  • 29 юни 2026 | 13:31
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Нидерландия и Мароко се изправят един срещу друг в понеделник срещу вторник вечер в един от най-интересните двубои от 1/16-финалите на Мондиала. Стадионът в Монтерей, където ще се проведе срещата, е световноизвестен със своята спираща дъха гледка към местната планина "Серо де ла Сия".

Това е може би най-"инстаграмското" място на цялото Световно първенство, което Мароко и Нидерландия ще открият този вторник в сблъсъка от осминафиналите. За феновете, които ще седнат на северната трибуна на стадиона в Монтерей, ще се разкрие невероятна гледка, която редовно обикаля социалните мрежи. Срещуположната трибуна е умишлено по-ниска, за да отстъпи място на гигантска планина точно зад стадиона.

Преди да се превърне в пощенска картичка, този неземен пейзаж е преди всичко символ на Монтерей и неговата идентичност. Природната забележителност присъства дори в герба на втория по големина град в страната. "El Cerro de la Silla" на български означава „Планината (или хълмът) на седлото“ заради формата си, която напомня на конско седло. Най-високата ѝ точка е 1821 метра.

"Това е едно от седемте чудеса на Мексико!“, усмихва се Рикардо, редовен посетител на стадиона и привърженик на местния клуб ФК Монтерей "Има почти нещо духовно в "Серо де ла Сия". Тя те изпълва с енергия и я предава на града. Това е нашият символ номер едно. За всички тук, когато я видиш, изпитваш силни усещания“, споделя роденият в Монтерей фен.

"Вътре се разкрива тази панорамна гледка към „Серо де ла Сия“, която тук олицетворява величието на Монтерей и неговия регион“, обяснява той с гордост. Извън рамките на Мондиала, съоръжението, носещо името „Стадион BBVA“, е домакин на мачовете на „Раядос“ от ФК Монтерей който завършиха на 14-о място в мексиканско първенство миналия сезон, а в редиците им е и добре познатият Антони Марсиал. Въпреки че вече е култово, това съоръжение не е толкова старо – открито е едва през 2015 г.

Този понеделник нидерландските и мароканските привърженици ще се отправят към подножието на „Серо де ла Сия“ и ще бъдат последните, които ще могат да се насладят на стадиона това лято. Сблъсъкът от осминафиналите е последният мач от Световното първенство, насрочен в Монтерей. По случайност на календара, това ще бъде и 500-ият мач в историята на стадиона.

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Снимки: Gettyimages

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