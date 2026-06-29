Белгийците са останали изненадани, че още в началото на елиминациите трябва да срещнат Сенегал

Защитникът на Белгия Дзено Дебаст изрази увереност, че отборът е подготвен за предстоящия 1/16-финален двубой срещу Сенегал на Световното първенство, въпреки че не са очаквали да се изправят именно срещу африканския тим.

„Червените дяволи“ спечелиха своята група, след като намериха верния си ритъм в последния мач срещу Нова Зеландия. Убедителната победа с 5:1 над „кивитата“ дойде след две поредни равенства срещу Египет и Иран и вдъхна увереност на тима преди елиминационната фаза.

Първото място в група G отреди на Белгия за съперник един от осемте отбора, завършили на трето място. Първоначалните прогнози сочеха сблъсък с Република Корея, но драматичният обрат на ДР Конго срещу Узбекистан изхвърли корейците от турнира и изпрати Сенегал на пътя на белгийците.

„Чувството беше малко странно, но вече знаем, че съперникът е Сенегал и разполагаме с три дни, за да се подготвим за мача“, коментира Дебаст.

Централният бранител заяви пред медиите, че той и съотборниците му очакват с нетърпение двубоя срещу отбора, който спечели финала за Купата на африканските нации през януари, преди титлата впоследствие да бъде присъдена на Мароко.

„Сенегал е много силен отбор, притежават добри физически и тактически качества и спечелиха Купата на африканските нации“, отбеляза Дебаст.

„Смятам, че ще се получи добър двубой, тъй като и ние имаме своите качества. Ако сме в добра форма и продължим позитивно, както в последния си мач, мисля, че ще бъде много добра среща“, добави той.

Дебаст все още не е записал минути на турнира заради контузия в крака, но сподели, че възстановяването му върви по план. „Новините са положителни, всичко е наред. Чувствам се добре и мога да участвам частично в отборните тренировки, така че засега съм добре“, завърши защитникът.

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Снимки: Imago