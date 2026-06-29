Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Белгия
  3. Белгийците са останали изненадани, че още в началото на елиминациите трябва да срещнат Сенегал

Белгийците са останали изненадани, че още в началото на елиминациите трябва да срещнат Сенегал

  • 29 юни 2026 | 11:50
  • 519
  • 1

Защитникът на Белгия Дзено Дебаст изрази увереност, че отборът е подготвен за предстоящия 1/16-финален двубой срещу Сенегал на Световното първенство, въпреки че не са очаквали да се изправят именно срещу африканския тим.

„Червените дяволи“ спечелиха своята група, след като намериха верния си ритъм в последния мач срещу Нова Зеландия. Убедителната победа с 5:1 над „кивитата“ дойде след две поредни равенства срещу Египет и Иран и вдъхна увереност на тима преди елиминационната фаза.

Първото място в група G отреди на Белгия за съперник един от осемте отбора, завършили на трето място. Първоначалните прогнози сочеха сблъсък с Република Корея, но драматичният обрат на ДР Конго срещу Узбекистан изхвърли корейците от турнира и изпрати Сенегал на пътя на белгийците.

„Чувството беше малко странно, но вече знаем, че съперникът е Сенегал и разполагаме с три дни, за да се подготвим за мача“, коментира Дебаст.

Централният бранител заяви пред медиите, че той и съотборниците му очакват с нетърпение двубоя срещу отбора, който спечели финала за Купата на африканските нации през януари, преди титлата впоследствие да бъде присъдена на Мароко.

„Сенегал е много силен отбор, притежават добри физически и тактически качества и спечелиха Купата на африканските нации“, отбеляза Дебаст.

„Смятам, че ще се получи добър двубой, тъй като и ние имаме своите качества. Ако сме в добра форма и продължим позитивно, както в последния си мач, мисля, че ще бъде много добра среща“, добави той.

Дебаст все още не е записал минути на турнира заради контузия в крака, но сподели, че възстановяването му върви по план. „Новините са положителни, всичко е наред. Чувствам се добре и мога да участвам частично в отборните тренировки, така че засега съм добре“, завърши защитникът.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Марокански фенове превзеха в Монтерей преди сблъсъка с Нидерландия

Марокански фенове превзеха в Монтерей преди сблъсъка с Нидерландия

  • 29 юни 2026 | 10:48
  • 274
  • 0
Конспирация или хаос? Алжир и Австрия защитиха дискусионното равенство

Конспирация или хаос? Алжир и Австрия защитиха дискусионното равенство

  • 29 юни 2026 | 10:45
  • 601
  • 2
Селекционерът на Япония: Вярваме, че можем да спечелим световната титла

Селекционерът на Япония: Вярваме, че можем да спечелим световната титла

  • 29 юни 2026 | 10:34
  • 1221
  • 4
Швеция приема ролята на аутсайдер срещу Франция на Световното първенство

Швеция приема ролята на аутсайдер срещу Франция на Световното първенство

  • 29 юни 2026 | 10:10
  • 485
  • 2
Менди пропусна още една тренировка на Сенегал

Менди пропусна още една тренировка на Сенегал

  • 29 юни 2026 | 09:58
  • 265
  • 0
Барселона отново се активизира за Хари Кейн

Барселона отново се активизира за Хари Кейн

  • 29 юни 2026 | 09:56
  • 3687
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Капитанът на Каса Пиа вече е в София! Бранителят минава прегледи

Капитанът на Каса Пиа вече е в София! Бранителят минава прегледи

  • 29 юни 2026 | 11:07
  • 16555
  • 47
Късна драма определи първия 1/8-финалист на Световното първенство

Късна драма определи първия 1/8-финалист на Световното първенство

  • 28 юни 2026 | 23:59
  • 61431
  • 101
Бразилия и Япония кръстосват шпаги в битка за осминафиналите

Бразилия и Япония кръстосват шпаги в битка за осминафиналите

  • 29 юни 2026 | 07:43
  • 6888
  • 13
Германия се изправя срещу защитната стена на Парагвай

Германия се изправя срещу защитната стена на Парагвай

  • 29 юни 2026 | 12:20
  • 525
  • 0
Григор Димитров със сериозен прогрес в световната ранглиста преди "Уимбълдън"

Григор Димитров със сериозен прогрес в световната ранглиста преди "Уимбълдън"

  • 29 юни 2026 | 09:00
  • 13182
  • 6
Отново е време за битки на "свещената трева"! Започна ден 1 на "Уимбълдън"

Отново е време за битки на "свещената трева"! Започна ден 1 на "Уимбълдън"

  • 29 юни 2026 | 07:03
  • 6221
  • 0