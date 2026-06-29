Швеция приема ролята на аутсайдер срещу Франция на Световното първенство

Националният отбор на Швеция не се притеснява от статута си на аутсайдер преди 1/16-финалния сблъсък с Франция на Световното първенство, който ще се играе във вторник в Ню Джърси.

В неделя шведите проведоха тренировка, на която обърнаха специално внимание на изпълнението на дузпи. Очаква се те да заложат на дълбока защита и нисък блок, като ще търсят своите шансове за гол чрез контраатаки срещу френския тим.

„Честно казано, не мисля много дали сме фаворити, или не. По-важното е, че ще направим това, за което говорим през цялата година – ще се раздадем напълно. Ако успеем, имаме голям шанс да ги победим“, заяви халфът Даниел Свенсон пред телевизия SVT.

„Те са сред претендентите за титлата, така че е нормално да са фаворити срещу нас. Аз също ги смятам за такива“, добави той.

Полузащитникът Ясин Аяри също прогнозира тежък двубой срещу световните шампиони от 2018 г. и финалисти от 2022 г.

„Ще се наложи да се защитаваме много, но вярвам, че ще можем и да създадем положения срещу тях. Убедени сме, че можем да бъдем опасни“, каза той. „Разполагаме с добри футболисти и вярваме в себе си като отбор, така че смятам, че можем да ги победим. Влизаме в този мач с пълна увереност и, разбира се, се надяваме да спечелим.“

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