Стрелба във фен зона на Световното първенство взе жертва

Един човек е загинал, а друг е тежко ранен след стрелба в неделя в зона за отдих в Сан Хосе, Калифорния, САЩ, която е била обособена като фен зона за Световното първенство по футбол. Според "Евронюз" по време на инцидента не е бил излъчван мач.

"Една от жертвите е обявена за мъртва на място. Втората жертва е транспортирана в местна болница“, съобщиха от полицейското управление на Сан Хосе в социалните мрежи. „Инцидентът се разследва като убийство“, допълват оттам.

One person was killed and another seriously injured in a shooting at a popular entertainment spot in San Jose, California, that has been hosting a FIFA World ‌Cup 'fan zone' https://t.co/LdPcZRTH4G pic.twitter.com/MinklWvvIc — Reuters (@Reuters) June 29, 2026

Стрелбата е станала на площад „Сан Педро“ – едно от няколкото места в района на залива на Сан Франциско, където феновете се събират, за да гледат мачовете от Мондиала на гигантски екрани на открито.

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